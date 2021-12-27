"Для скачкообразного роста цен нет никаких предпосылок. Урожай по многим культурам собран хороший. Нехватка была по картофелю. Поэтому были предприняты дополнительные меры", - заявила Абрамченко в эфире канала "Россия 24" в понедельник.
Мнение руководства Татарстана не было услышано при принятии закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», запрещающего главам регионов называться президентами, однако республика будет его исполнять.
Первоуральский городской суд приговорил к одному году условного заключения женщину за использование пиратской версии программы 1С на рабочем месте, сообщает портал Znak со ссылкой на слова ее адвоката.
Петрозаводский городской суд по совокупности преступлений приговорил главу отделения научно-информационного центра "Мемориал"* (головная организация признана в России иноагентом) историка Юрия Дмитриева к 15 годам колонии, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Роман Масалаев.