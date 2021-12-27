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Абрамченко не увидела причин для резкого роста цен на продукты в новом году

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что не видит предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты в 2022 году.
Коммерсантъ
"Для скачкообразного роста цен нет никаких предпосылок. Урожай по многим культурам собран хороший. Нехватка была по картофелю. Поэтому были предприняты дополнительные меры", - заявила Абрамченко в эфире канала "Россия 24" в понедельник.
Финмаркет
Правительство оказало поддержку при создании овощехранилищ и оптово-распределительных центров.
РИА Новости
Говоря о работе торговых сетей, вице-премьер сообщила, что "вместе с ФАС анализировали, из чего складываются торговые наценки на разные товары, на разную линейку продовольствия".
Финмаркет

Подробнее о событии

Абрамченко не видит предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты в России
ТАСС03:45
Интервью на «России 24». Абрамченко: для скачка стоимости продуктов нет причин
Smotrim.ru04:18
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко: причин для резкого скачка цен в новом году нет
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Абрамченко заявила, что урожай 2021 года позволит не допустить скачка цен в новом году
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Абрамченко: Предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты нет
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Вице-премьер Абрамченко: отсутствуют причины для скачкообразного роста цен с Нового года
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