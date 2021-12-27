Будьте в Плюсе

Абрамченко не увидела причин для резкого роста цен на продукты в новом году

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что не видит предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты в 2022 году.
Коммерсантъ
"Для скачкообразного роста цен нет никаких предпосылок. Урожай по многим культурам собран хороший. Нехватка была по картофелю. Поэтому были предприняты дополнительные меры", - заявила Абрамченко в эфире канала "Россия 24" в понедельник.
Финмаркет
Также зампред правительства сообщила, что в мире в этом году продовольственная инфляция составила более 30%, а в России — свыше 10%.
Говорит Москва
Правительство оказало поддержку при создании овощехранилищ и оптово-распределительных центров.
РИА Новости

Подробнее о событии

Абрамченко не увидела причин для резкого роста цен на продукты в новом году
Коммерсантъ05:31
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко: причин для резкого скачка цен в новом году нет
Lenta.ru03:27
Вице-премьер Абрамченко: отсутствуют причины для скачкообразного роста цен с Нового года
РИА Новости03:28
Абрамченко не видит предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты в России
ТАСС03:45
Абрамченко заявила, что урожай 2021 года позволит не допустить скачка цен в новом году
ПРАЙМ03:25
Интервью на «России 24». Абрамченко: для скачка стоимости продуктов нет причин
Smotrim.ru04:18
Власти РФ заверили, что предпосылок для резкого роста цен на продукты нет
Интерфакс03:09

Интересное

Главреда «Спутника и погрома» Егора Просвирнина нашли мертвым в центре Москвы

Главный редактор издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин выпал из окна жилого дома на Тверском бульваре в Москве в понедельник.
ТАСС10:04

«Сбер» в 2022 году ожидает падение на фондовых рынках и рынке недвижимости

По мнению аналитиков банка, из-за резкого роста цен мировые ЦБ начали переходить к повышению процентных ставок, а это может привести к падению на фондовых рынках и рынке недвижимости.
Finam.Ru09:37

Экономист Григорьева сообщила, что пенсионеры в декабре получат деньги за январь 2022 года

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре этого года получат деньги за январь 2022 года.
RT на русском22:15

Телеканал «Крым 24» создал резервный аккаунт в Instagram из-за блокировки основного

Представители телеканала сообщили в Telegram, что создали резервный аккаунт в соцсети на время разбирательства с блокировкой основного.
Lenta.ru10:33

Открыта охота за мертвыми звездами

Профессор Линарес разработал новый метод измерения масс нейтронных звезд.
AstroNews.ruвчера в 08:26

Цена нефти марки Brent превысила $78

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2021 года на лондонской бирже ICE росла на 3,2% и достигла $78,21 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:51 мск.
ТАСС10:23

Путин помог семье из Подмосковья получить квартиру

Президент России Владимир Путин 27 декабря поговорил по телефону с мальчиком из Подмосковья Марком Кобленевым.
REGNUM09:59

В Свердловской области временно отменили QR-коды для посещения ресторанов

В Свердловской области с 28 декабря до 15 января отменили требование о предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса для посещения кафе и ресторанов, фитнес-центров, отдельно стоящих магазинов и других объектов, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Ведомости10:40

В Ивановской области для владельцев конкретных автомобилей отменяют техосмотр

Депутаты Госдумы одобрили законопроект об отмене обязательного техосмотра в России для транспортных средств, принадлежащих гражданам.
Ивановские новости04:02

Валиева выиграла чемпионат России в одиночном разряде

В Санкт-Петербурге завершились выступления фигуристок в одиночном катании в рамках чемпионата России.
LiveResult.Ru25 декабря в 13:16