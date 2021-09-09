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Абрамченко: около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопасными

В России около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин представляют опасность взрыва.
URA.Ru
Около 26 тыс. скважин являются взрывоопасными, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Коммерсантъ
Программа «генеральной уборки» предполагает ликвидацию опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок.
Коммерсантъ
В июле Виктория Абрамченко сообщила, что инвентаризация брошенных объектов в РФ в рамках проекта «генеральной уборки» будет завершена к 2022 году.
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