РИА НовостиАбрамченко: около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопаснымиВ России около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин представляют опасность взрыва.URA.RuОколо 26 тыс. скважин являются взрывоопасными, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.КоммерсантъПрограмма «генеральной уборки» предполагает ликвидацию опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок.КоммерсантъВ июле Виктория Абрамченко сообщила, что инвентаризация брошенных объектов в РФ в рамках проекта «генеральной уборки» будет завершена к 2022 году.ПрофильЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvNeftegaz.ruЦарьградНовый ДеньПрофильПодробнее о событииВ России около 26 тыс. взрывоопасных нефтяных скважинКоммерсантъ08:07Абрамченко предупредила о взрывоопасности тысяч нефтяных скважин в РоссииПрофиль07:32В России выявили 26 тысяч заброшенных взрывоопасных скважинГоворит Москва06:02В кабмине РФ предупредили о 26 тысячах взрывоопасных объектовURA.Ru06:18В России нашли 26 тысяч взрывоопасных заброшенных скважинРоссийская газета06:06Абрамченко: в России около 26 тыс. заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопаснымиPiter.tv07:00Абрамченко: около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопаснымиРИА Новости05:56Показать ещёОценить8Поделиться