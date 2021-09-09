РИА НовостиАбрамченко: около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопаснымиВ России около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин представляют опасность взрыва.URA.RuПо словам вице-премьера Виктории Абрамченко, все из-за того, что нефтяные разработки не законсервировали вовремя.URA.RuАбрамченко уточнила, то ликвидация скважин пройдет в рамках программ по "генеральной уборке" страны, на которую будет выделено 20 млрд рублей.Вестник КавказаПолный список всех объектов, которые предстоит ликвидировать, будет составлен в следующем году, отметила Виктория Абрамченко.Российская газетаЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ кабмине РФ предупредили о 26 тысячах взрывоопасных объектовURA.Ru06:18России угрожают тысячи заброшенных нефтяных скважинВестник Кавказа06:16Абрамченко: около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопаснымиРИА Новости05:56В России выявили 26 тысяч заброшенных взрывоопасных скважинГоворит Москва06:02Десятки тысяч опасных точек: Абрамченко предупредила о возможных взрывах на нефтяных скважинахЦарьград05:57В России нашли 26 тысяч взрывоопасных заброшенных скважинРоссийская газета06:06Показать ещёОценить5Поделиться