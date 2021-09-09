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Абрамченко: около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопасными

В России около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин представляют опасность взрыва.
URA.Ru
По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, все из-за того, что нефтяные разработки не законсервировали вовремя.
URA.Ru
Абрамченко уточнила, то ликвидация скважин пройдет в рамках программ по "генеральной уборке" страны, на которую будет выделено 20 млрд рублей.
Вестник Кавказа
Полный список всех объектов, которые предстоит ликвидировать, будет составлен в следующем году, отметила Виктория Абрамченко.
Российская газета

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