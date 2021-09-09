На 36-м Космическом симпозиуме, состоявшемся в прошлом месяце, президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания работает над 50-процентным сокращением расходов на производство терминалов, и результаты должны появиться уже к концу этого года.
Ряд журналистов российских СМИ, освещающих обстановку, сложившуюся в Сирийской Арабской Республике (САР) после отказа боевиков незаконных вооруженных формирований, действующих в провинции Деръа, сдать оружие, заявляют о том, что Россия приняла решение усилить свою военную группировку в (САР) дополнительными ракетами «Калибр», удвоив их количество.