SpaceX вдвое снизит стоимость производства спутниковых антенн Starlink

На 36-м Космическом симпозиуме, состоявшемся в прошлом месяце, президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания работает над 50-процентным сокращением расходов на производство терминалов, и результаты должны появиться уже к концу этого года.