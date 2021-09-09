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Абрамченко: около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопасными

Около 26 тыс. скважин являются взрывоопасными, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Коммерсантъ
В России около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин представляют опасность взрыва.
URA.Ru
Программа «генеральной уборки» предполагает ликвидацию опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок.
Коммерсантъ
Как правительство возьмет под контроль влияние предприятий на экологию — в приложении «Минприроды научит бизнес природу любить».
Коммерсантъ

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В России выявили 26 тысяч заброшенных взрывоопасных скважин
Говорит Москва06:02
Абрамченко предупредила о рисках потери 30% урожая в России к 2040 году
РБК07:20
Абрамченко: в России около 26 тыс. заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопасными
Piter.tv07:00
В кабмине РФ предупредили о 26 тысячах взрывоопасных объектов
URA.Ru06:18
В России около 26 тыс. взрывоопасных нефтяных скважин
Коммерсантъ08:07
Абрамченко: около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопасными
РИА Новости05:56
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