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Абрамченко: отраслевые кластеры помогут привлечь в Сибирь 9 трлн рублей инвестиций

По словам вице-премьера, запуск крупнейших кластеров по туризму, переработке алюминия, сельскому хозяйству, лесопереработке и добыче полезных ископаемых могут привлечь в регионы Сибири к 2030 году 4,8 трлн рублей.
ТАСС
Еще 2,5 трлн рублей удастся привлечь за счет преференциальных режимов и инфраструктурных проектов на средства бюджетных кредитов и высвобожденных у регионов денег после реструктуризации кредитов, говорится в сообщении.
ТАСС
Как подчеркнула Абрамченко, в Сибири сосредоточено подавляющее большинство запасов цветных и редкоземельных металлов, на которые будет долгосрочный спрос в условиях сырьевого суперцикла, а также 80% общероссийских запасов угля.
ТАСС
После согласования с заинтересованными федеральными ведомствами стратегия будет представлена в правительство.
ТАСС

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Стратегия развития Сибири будет включать 8 индустриальных кластеров
Интерфакс09:24
Абрамченко: отраслевые кластеры помогут привлечь в Сибирь 9 трлн рублей инвестиций
ТАСС09:15
Абрамченко: новый «угольный» индустриальный кластер будет создан в Сибири
ПРАЙМ09:02
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