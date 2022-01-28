По словам вице-премьера, запуск крупнейших кластеров по туризму, переработке алюминия, сельскому хозяйству, лесопереработке и добыче полезных ископаемых могут привлечь в регионы Сибири к 2030 году 4,8 трлн рублей.
Еще 2,5 трлн рублей удастся привлечь за счет преференциальных режимов и инфраструктурных проектов на средства бюджетных кредитов и высвобожденных у регионов денег после реструктуризации кредитов, говорится в сообщении.
Как подчеркнула Абрамченко, в Сибири сосредоточено подавляющее большинство запасов цветных и редкоземельных металлов, на которые будет долгосрочный спрос в условиях сырьевого суперцикла, а также 80% общероссийских запасов угля.
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