Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.
Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в Рязанской области был задержан гражданин России 2004 года рождения, который занимался администрированием в закрытых группах в мессенджерах и соцсетях по заданию главаря группировки - гражданина Украины Егора Краснова.