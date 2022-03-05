Гуманитарный коридор из Харькова могут организовать в воскресенье, заявил член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре.
«Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись»,— сказал собеседник агентства.