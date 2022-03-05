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Абрамченко поддержала отмену штрафов за срывы инвестпроектов рыбопромышленников

Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала предложение «Росрыболовства» по отмене штрафов за возможные срывы реализации инвестпроектов для рыбопромышленников на два года.
Известия
Речь идет про строительство судов под инвестквоты (рыба и крабы), уточнила она.
Известия
«В текущей ситуации нужно поддержать бизнес и направить усилия на сохранение объемов производства готовой продукции и переориентацию рынков сбыта», — написала Абрамченко.
Телеканал 360°
Промышленники смогут завершить строительство необходимых для отрасли рыбопромысловых судов, но без дополнительной финансовой нагрузки на инвесторов.
Телеканал 360°

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Вице-премьер Абрамченко поддержала отмену штрафов для судостроителей за срыв инвестпроектов
Телеканал 360°вчера в 12:43
Виктория Абрамченко поддержала предложение Росрыболовства по отмене штрафов за возможные срывы реализации инвестпроектов
Глас Народавчера в 11:38
В РФ могут отменить штрафы за срывы инвестпроектов для рыбопромышленников
REGNUMвчера в 11:30
В РФ задумались об отмене штрафов за срывы инвестпроектов рыбопромышленников
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Власти готовы отменить штрафы для судостроителей за срыв инвестпроектов
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