РБКАбрамченко пообещала продолжить экспорт российского продовольствияВице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что страна продолжит экспортировать излишки производимого в РФ продовольствия.Lenta.ruРоссийская Федерация продолжит экспорт излишков продовольствия.Российская газета"Россия всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Наш агропромышленный комплекс настроен продавать излишки", — отметила Абрамченко.ПРАЙМАбрамченко указала, что интерес к российскому продовольствию в мире растет, а антироссийские санкции, введенные в 2014 году, дали новый импульс для развития отечественным производителям.РБКЧитать далееСвернутьАбзацАбзацНациональная служба новостейТелеканал 360°Подробнее о событииАбрамченко пообещала продолжить экспорт российского продовольствияРБК17:52Вице-премьер Абрамченко: оснований для прекращения экспорта продовольствия из России нетТелеканал 360°вчера в 15:47Абрамченко: Россия продолжит экспорт излишков продовольствияРоссийская газетавчера в 14:55Абрамченко: Россия продолжит экспортировать продовольствиеПРАЙМвчера в 14:56Нет оснований говорить, что РФ прекратит экспорт продовольствия - АбрамченкоFinam.Ruвчера в 14:56Вице-премьер России Абрамченко: нет оснований для прекращения экспорта продовольствияРИА Новостивчера в 14:58Абрамченко заявила, что Россия продолжит экспорт продовольствияТАССвчера в 14:31Показать ещёОценить121Поделиться