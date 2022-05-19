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Абрамченко пообещала продолжить экспорт российского продовольствия

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что страна продолжит экспортировать излишки производимого в РФ продовольствия.
Lenta.ru
Российская Федерация продолжит экспорт излишков продовольствия.
Российская газета
"Россия всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Наш агропромышленный комплекс настроен продавать излишки", — отметила Абрамченко.
ПРАЙМ
Абрамченко указала, что интерес к российскому продовольствию в мире растет, а антироссийские санкции, введенные в 2014 году, дали новый импульс для развития отечественным производителям.
РБК

Подробнее о событии

Абрамченко пообещала продолжить экспорт российского продовольствия
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Абрамченко: Россия продолжит экспорт излишков продовольствия
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