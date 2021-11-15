КоммерсантъАбрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию цен на сахар и маслоВице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить для правительства предложения, как избежать роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло.КоммерсантъВысокие мировые цены сохраняются и на рапсовое масло из-за дефицита предложения и высокого спроса.РБКВ декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.ТАССЛитр подсолнечного масла подорожал за год на 17%, до 123,6 руб.РБКЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйБлокнот.руНародные новостиИА Красная ВеснаМоллы.RuФАНМИР 24Znak.comSIA.ruГазета.RuDaily StormУтроNewsВесьмаNewInformСоюзное ВечеПрофильАгротаймSfera.fmИнфоросКомсомольская правдаПодробнее о событииВице-премьер Абрамченко поручила подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и маслоКомсомольская правда01:46Власти подготовят меры по сдерживанию цен на сахар и маслоРБК23:00Самое цитируемоеВ России подготовят меры по сдерживанию цен на масло и сахарНациональная служба новостей00:09РБК: вице-премьер Абрамченко поручила чиновникам избежать роста цен на сахар и маслоLenta.ru00:18Правительство подготовит меры по сдерживанию цен на сахар и маслоГоворит Москва00:12РБК: вице-премьер Абрамченко поручила разработать меры против роста цен на сахар и маслоПРАЙМ00:36Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию цен на сахар и маслоКоммерсантъ23:55Показать ещёОценить130Поделиться