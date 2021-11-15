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Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию цен на сахар и масло

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить для правительства предложения, как избежать роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло.
Коммерсантъ
Высокие мировые цены сохраняются и на рапсовое масло из-за дефицита предложения и высокого спроса.
РБК
В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.
ТАСС
Литр подсолнечного масла подорожал за год на 17%, до 123,6 руб.
РБК

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Вице-премьер Абрамченко поручила подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и масло
Комсомольская правда01:46
Власти подготовят меры по сдерживанию цен на сахар и масло
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