Будьте в Плюсе

Абрамченко поручила проработать меры по недопущению роста цен на молочные продукты

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, которые позволят не допустить роста цен на молочную продукцию в России.
Коммерсантъ
Производители отмечают рост цен на корма, ветеринарные препараты и электроэнергию.
ТАСС
Предпринимаемые правительством меры по стабилизации ценовой ситуации способствовали сдерживанию темпов роста затрат сельхозтоваропроизводителей.
ТАСС
Вице-премьер отметила, что в 2021 году всего Минсельхоз РФ предоставил господдержку предприятиям молочного скотоводства и производства молочной продукции в рамках "стимулирующей" и "компенсирующей" субсидий в размере около 54 миллиардов рублей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Вице-премьер Абрамченко поручила разработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли
Телеканал 360°13:59
Абрамченко поручила проработать дополнительные меры для недопущения роста цен на «молочку»
ТАСС12:49
Самое цитируемое
Абрамченко поручила разработать меры поддержки молочной отрасли
Ведомости13:09
Абрамченко поручила проработать меры по недопущению роста цен на молочные продукты
Коммерсантъ13:57
Абрамченко поручила проработать меры по сдерживанию цен на «молочку»
Российская газета12:47
Абрамченко поручила проработать меры для недопущения роста цен на молочную продукцию
RT на русском12:21
Абрамченко поручила проработать меры поддержки молочной отрасли
REGNUM12:15

Интересное

Сюжетное прохождение Elden Ring займёт около 30 часов

Во время конференции Taipei Game Show 2022 продюсер Elden Ring Ясухиро Китао сообщил, что на сюжетное прохождение игры в среднем уйдёт около 30 часов.
Канобу10:35

Читатели Zeit поддержали ушедшего в отставку из-за слов о Крыме главу ВМС Германии Шенбаха

Читатели немецкой газеты Zeit возмутились отставкой главы военно-морских сил страны вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха после слов о принадлежности Крыма.
РИА Новости10:24

Убившие семью в Омской области подростки признали свою вину

В Омской области двое подростков признали свою вину в убийстве семьи из трех человек.
РБК23:31

Президент Украины Зеленский призвал внешнюю разведку переходить к наступательным действиям

Владимир Зеленский считает, что пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов, сообщает пресс-служба офиса президента.
РИА Новости06:50

Бывший глава МИД Польши Сикорский заявил, что «Газпром» мастерски обыграл Варшаву

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал победу «Газпрома» над польскими государственными предприятиями.
Lenta.ru14:09

Из-за COVID-19 в Калининградской области временно перестанут оказывать плановую медпомощь

Власти Калининградской области заявили, что временно перестанут оказывать плановую медицинскую помощь, пишет РИА Новости.
Lenta.ru13:56

На аукционе продали 16-летний Lamborghini Gallardo 2006 года за 11,3 млн рублей

Подержанный редкий Lamborghini Gallardo SE с пробегом всего 830 км был продан на недавнем аукционе за 145 000 долларов или 11,3 млн. рублей.
Про Кроссоверы06:31

Что осталось на вторичном рынке: кроссоверы от 1,3 млн рублей

Эксперты рассмотрели хорошие предложения на вторичном рынке в сегменте кроссоверов за 1.3 млн рублей.
Car.ru03:51

Нейросеть объяснила загадочное кружение животных

Российские ученые с помощью искусственного интеллекта объяснили загадочное кружение, которое характерно для некоторых насекомых, червей или рыб.
ТАСС Наука 08:46

В Ленинградской области женщина погибла во время крещенских купаний

Крещенские купания в необорудованной проруби закончились гибелью 40-летней женщины под Гатчиной в Ленинградской области, передает Baza.
YA62.ru21 января в 23:57