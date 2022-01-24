Вице-премьер отметила, что в 2021 году всего Минсельхоз РФ предоставил господдержку предприятиям молочного скотоводства и производства молочной продукции в рамках "стимулирующей" и "компенсирующей" субсидий в размере около 54 миллиардов рублей.