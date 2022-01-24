КоммерсантъАбрамченко поручила проработать меры по недопущению роста цен на молочные продуктыВице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, которые позволят не допустить роста цен на молочную продукцию в России.КоммерсантъПроизводители отмечают рост цен на корма, ветеринарные препараты и электроэнергию.ТАССПредпринимаемые правительством меры по стабилизации ценовой ситуации способствовали сдерживанию темпов роста затрат сельхозтоваропроизводителей.ТАССВице-премьер отметила, что в 2021 году всего Минсельхоз РФ предоставил господдержку предприятиям молочного скотоводства и производства молочной продукции в рамках "стимулирующей" и "компенсирующей" субсидий в размере около 54 миллиардов рублей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMRT на русскомТелеканал 360°Подробнее о событииВице-премьер Абрамченко поручила разработать дополнительные меры поддержки молочной отраслиТелеканал 360°13:59Абрамченко поручила проработать дополнительные меры для недопущения роста цен на «молочку»ТАСС12:49Самое цитируемоеАбрамченко поручила разработать меры поддержки молочной отраслиВедомости13:09Абрамченко поручила проработать меры по недопущению роста цен на молочные продуктыКоммерсантъ13:57Абрамченко поручила проработать меры по сдерживанию цен на «молочку»Российская газета12:47Абрамченко поручила проработать меры для недопущения роста цен на молочную продукциюRT на русском12:21Абрамченко поручила проработать меры поддержки молочной отраслиREGNUM12:15Показать ещёОценить14Поделиться