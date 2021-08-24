Энтузиаст, писатель, борец с теориями заговора и научно-популярный журналист сообщил, что в его распоряжении оказалась магнитная лента «Свема Тип-6», на которой записан поток данных, поступавших с «Лунохода-1».
Власти Великобритании задержали более 820 мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть в страну через пролив Ла-Манш, отделяющий остров от континентальной Европы, это рекордный показатель за сутки, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные британского МВД.
Российский рубль приводит к росту курсов индекс валют ЕМ на фоне восстановления цен на нефть График доллар / рубля интервалами в 60 минут Во вторник российский рубль стал лидером роста среди валют развивающихся стран, поскольку нефть восстановилась после худшей недели в этом году, в то время как рост котирующихся в Гонконге акций технологических компаний повысил индекс региональных акций.
На заново учрежденный пост худрука пришел молодой режиссер Филипп Разенков, ученик Дмитрия Бертмана в ГИТИСе, лауреат премии "Золотая маска" ("Римские каникулы" и "Фома" в Новосибирском музыкальном театре), лауреат конкурса "Нано-опера".