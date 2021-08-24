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Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов в РФ

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила министерствам совместно с представителями бизнеса проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов в РФ.
ТАСС
Как отметила Абрамченко, "цены на продукты постепенно снижаются".
Финмаркет
На совещании также обсуждались системные меры, направленные на снижение цен социально значимых продуктов.
Finam.Ru
18 августа «Эксперт» со ссылкой на «Коммерсантъ» сообщал, что министерство сельского хозяйства России изучает рост цен на автоперевозки продовольствия и сложности с наличием транспорта.
Expert.ru

С чего всё началось

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила
 Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу вместе с представителями бизнеса проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке социально значимых продуктов по территории страны.

Подробнее о событии

Абрамченко заявила о снижении цен на продукты
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И вновь усмирение цен - теперь на логистику в АПК
Финмаркет01:32
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