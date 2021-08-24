Рубль возглавил рост развивающихся валют во вторник

Российский рубль приводит к росту курсов индекс валют ЕМ на фоне восстановления цен на нефть График доллар / рубля интервалами в 60 минут Во вторник российский рубль стал лидером роста среди валют развивающихся стран, поскольку нефть восстановилась после худшей недели в этом году, в то время как рост котирующихся в Гонконге акций технологических компаний повысил индекс региональных акций.