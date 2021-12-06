Будьте в Плюсе

Абрамченко поручила проработать возможность запуска восьми отраслевых кластеров в Сибири

Сибирский федеральный округ следует разделить на промышленные кластеры.
Экономика сегодня
После согласования с заинтересованными федеральными ведомствами стратегия будет представлена в правительство.
РБК
В Южной Сибири есть возможности создания масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля, в районе Канска имеется потенциал для углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья, отмечал Шойгу.
РБК
В августе министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три—пять научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек с учетом возможности развития регионов и транспортных путей.
РБК

Подробнее о событии

Вице-премьер Абрамченко предложила поделить СФО на промышленные кластеры
ФАНвчера в 08:58
Абрамченко предложила разделить Сибирь на промышленные кластеры
РБКвчера в 07:10
Самое цитируемое
Абрамченко поручила проработать возможность запуска восьми отраслевых кластеров в Сибири
ТАССвчера в 09:24
Абрамченко предложила разделить Сибирь на отраслевые кластеры
Forbesвчера в 09:03
Абрамченко поручила разделить Сибирь на промышленные кластеры
Компаниявчера в 09:31
Вице-премьер Абрамченко хочет разделить Сибирь на несколько кластеров к 2035 году
Banki Loansвчера в 08:08
В правительстве РФ предложили разделить Сибирь на кластеры
URA.Ruвчера в 07:50

Интересное

В РКН высказались о возможных мерах к не открывшим представительства в России IT-компаниям

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в интервью Интерфаксу заявил, что надзорный орган не планирует сразу применять меры к зарубежным IT-компаниям, не успевшим открыть представительства в России до 1 января 2022 года.
RT на русскомвчера в 02:59

Президент Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2022-2024 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 11:24

Эксперты оценили реакцию региональных парламентов на закон о QR-кодах

В Астраханской области отрицательные отзывы на законопроект направили региональная общественная и торгово-промышленная палаты, а в Челябинской во время обсуждения законопроектов в парламент попытались проникнуть противники введения QR-кодов.
РБК16:00

Землянский: МВФ просчитался с оценкой потерь Киева от сокращения транзита «Газпромом»

Валентин Землянский, эксперт в сфере энергетики, заявил, что международные эксперты просчитались с оценкой потерь Киева, которые он понес в результате сокращения транзита газа «Газпромом» через Украину, пишет новостной портал Южный Федеральный.
Banki Loansвчера в 05:44