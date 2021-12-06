В Южной Сибири есть возможности создания масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля, в районе Канска имеется потенциал для углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья, отмечал Шойгу.
В августе министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три—пять научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек с учетом возможности развития регионов и транспортных путей.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в интервью Интерфаксу заявил, что надзорный орган не планирует сразу применять меры к зарубежным IT-компаниям, не успевшим открыть представительства в России до 1 января 2022 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В Астраханской области отрицательные отзывы на законопроект направили региональная общественная и торгово-промышленная палаты, а в Челябинской во время обсуждения законопроектов в парламент попытались проникнуть противники введения QR-кодов.
Валентин Землянский, эксперт в сфере энергетики, заявил, что международные эксперты просчитались с оценкой потерь Киева, которые он понес в результате сокращения транзита газа «Газпромом» через Украину, пишет новостной портал Южный Федеральный.