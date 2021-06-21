Речь идет о наказании для тех компаний и индивидуальных предпринимателей, кто не выполнит целей по снижению выбросов на 20%, установленных законом «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ». Документ должен быть внесен в правительство до 30 октября 2021 года.

РБК 00:00