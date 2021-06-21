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Абрамченко поручила ввести наказания для компаний за выбросы в 12 городах

Речь идет о наказании для тех компаний и индивидуальных предпринимателей, кто не выполнит целей по снижению выбросов на 20%, установленных законом «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ». Документ должен быть внесен в правительство до 30 октября 2021 года.В источнике

С чего всё началось

Абрамченко поручила ввести наказания для компаний за выбросы в 12 городах

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая экологию, поручила Минфину, Минэкономразвития и Росприроднадзору разработать законопроект об административной ответственности за несоблюдение нормативов по квотированию выбросов вредных веществ в атмосферу в 12 промышленных центрах, участвующих в проекте «Чистый воздух».
РБК00:00

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URA.Ru02:00

Виктория Абрамченко поручила наказать компании за выбросы в 12 городах России

Говорит Москва01:27

Абрамченко поручила ввести наказания для компаний за выбросы в 12 городах

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Абрамченко поручила ввести наказания для бизнеса за вредные выбросы в 12 городах

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