Речь идет о наказании для тех компаний и индивидуальных предпринимателей, кто не выполнит целей по снижению выбросов на 20%, установленных законом «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ». Документ должен быть внесен в правительство до 30 октября 2021 года.

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С чего всё началось Абрамченко поручила ввести наказания для компаний за выбросы в 12 городах Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая экологию, поручила Минфину, Минэкономразвития и Росприроднадзору разработать законопроект об административной ответственности за несоблюдение нормативов по квотированию выбросов вредных веществ в атмосферу в 12 промышленных центрах, участвующих в проекте «Чистый воздух». РБК 00:00