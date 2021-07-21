Вашингтон и Берлин договорились о завершении строительства газопровода «Северный поток-2»

Против завершения строительства газопровода выступают Украина и Польша, и в рамках сделки США и Германия пойдут на уступки двум странам - о чем может быть объявлено уже сегодня.