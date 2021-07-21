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Абрамченко предложила главам регионов лично контролировать ситуацию с рынками

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила поручить главам регионов взять под личный контроль ситуацию с малыми форматами торговли.
ТАСС
Регионам было поручено увеличить количество мест для малых форматов торговли и рынков, проведения ярмарок, объектов нестационарной торговли, а также локаций, где торговлей может заниматься население.
Экономика сегодня
Соответствующие возможности в субъектах есть.
Народные новости
В свою очередь, Путин потребовал активно мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях и расширять доступ сельхозпроизводителей к точкам продажи.
РЕН ТВ

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила главам регионов лично контролировать ситуацию с рынками

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Главам регионов РФ могут поручить лично контролировать ситуацию с рынками

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Абрамченко предложила главам регионов лично контролировать ситуацию с рынками

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