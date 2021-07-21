ТАССАбрамченко предложила главам регионов лично контролировать ситуацию с рынкамиВице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила поручить главам регионов взять под личный контроль ситуацию с малыми форматами торговли.ТАССРегионам было поручено увеличить количество мест для малых форматов торговли и рынков, проведения ярмарок, объектов нестационарной торговли, а также локаций, где торговлей может заниматься население.Экономика сегодняСоответствующие возможности в субъектах есть.Народные новостиВ свою очередь, Путин потребовал активно мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях и расширять доступ сельхозпроизводителей к точкам продажи.РЕН ТВЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейНародные новостиФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииВице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила главам регионов лично контролировать ситуацию с рынкамиЦентральная Служба Новостей12:50Абрамченко призвала глав регионов активизировать помощь малым форматам торговлиЭкономика сегодня13:08Абрамченко предложила новый формат контроля за локальными рынкамиФАН12:53Главам регионов РФ могут поручить лично контролировать ситуацию с рынкамиНародные новости13:25Главам российских регионов предложили лично контролировать ситуацию с рынкамиРеальное время11:58Абрамченко предложила главам регионов лично контролировать ситуацию с рынкамиТАСС11:21Главам регионов предложили взять на контроль рынки и ярмаркиРЕН ТВ11:16Показать ещёОценить7Поделиться