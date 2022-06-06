РИА НовостиАбрамченко предложила продлить меры по сдерживанию цен на удобрения до 31 мая 2023 годаПринятые кабмином меры по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения признаны эффективными.Реальное времяРоссия с 1 декабря 2021 года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений.РИА НовостиМеры по сдерживанию цен на удобрения планируется продлить до 31 мая следующего года.Российская газетаМеры, связанные с обеспечением аграриев сельхозтехникой и оборудованием, должны быть внесены в качестве изменений в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПравкомиссия поддержит продление мер по сдерживанию цен на удобренияРоссийская газета03:25Абрамченко предложила продолжить сдерживать цены на удобренияИА Красная Весна02:09В России предложили продлить меры по сдерживанию цен на удобренияРеальное время01:59В России продлено сдерживание роста цен на минеральные удобренияНакануне.Ru01:55Абрамченко предложила продлить меры по сдерживанию цен на удобрения до 31 мая 2023 годаРИА Новости01:15Показать ещёОценить10Поделиться