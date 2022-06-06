Будьте в Плюсе

Абрамченко предложила продлить меры по сдерживанию цен на удобрения до 31 мая 2023 года

Принятые кабмином меры по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения признаны эффективными.
Реальное время
Россия с 1 декабря 2021 года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений.
РИА Новости
Меры по сдерживанию цен на удобрения планируется продлить до 31 мая следующего года.
Российская газета
Меры, связанные с обеспечением аграриев сельхозтехникой и оборудованием, должны быть внесены в качестве изменений в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ.
РИА Новости

Подробнее о событии

Правкомиссия поддержит продление мер по сдерживанию цен на удобрения
Российская газета03:25
Абрамченко предложила продолжить сдерживать цены на удобрения
ИА Красная Весна02:09
В России предложили продлить меры по сдерживанию цен на удобрения
Реальное время01:59
В России продлено сдерживание роста цен на минеральные удобрения
Накануне.Ru01:55
Абрамченко предложила продлить меры по сдерживанию цен на удобрения до 31 мая 2023 года
РИА Новости01:15

Интересное

Туристы в соцсетях обсуждают предложение заплатить за тень от зонта на пляже в Крыму

Отдыхающим на пляже Барабулька в Крыму придется заплатить 200 рублей, чтобы оказаться в тени зонта, сообщает Tourdom.ru.
РИА Новости03:34

Глава Курской области Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино

Приграничный поселок Теткино подвергся минометному обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
РИА Новости00:08

В Москве арестован ещё один подозреваемый в подготовке покушения на журналиста Соловьёва

Басманный суд Москвы заключил под стражу ещё одного подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва.
RT на русском04:32

Испытания теплосети пройдут в десяти районах Петербурга

Гидравлические испытания теплосети пройдут сразу в десяти районах Санкт-Петербурга в рамках подготовки к новому отопительному сезону, предупредили 6 июня в пресс-службе ГУП «ТЭК Санкт-Петербург».
REGNUM02:48

Советник главы правительства ДНР заявил, что часть полка «Азов» могла остаться в Мариуполе

Советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что в Мариуполе могла остаться часть военнослужащих украинского полка «Азов».
Lenta.ru03:08

Косачев призвал ответить на отказ пропустить самолет Лаврова в Сербию

Коллективный отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию направлен против двух суверенных европейских государств, необходима совместная с Сербией жесткая реакция.
РБК04:16

Bloomberg: президент России Путин заставил Запад обходить свои же энергетические санкции

Президент России Владимир Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике, рост цен на топливо привел к высокой инфляции и экономическому спаду на Западе, пишет Bloomberg.
РИА Новости02:27

«Транспорт Верхневолжья» запустил новую версию мобильного приложения «Волга»

Пассажиры "Транспорта Верхневолжья" могут перейти на новую версию мобильного приложения "Волга".
ТИА04:08

Смартфон Poco C40 с батареей на 6000 мА·ч и большим экраном будет представлен 16 июня

Бренд Poco, созданный китайской компанией Xiaomi, представил ряд тизеров, сообщающих о скором анонсе смартфона среднего уровня C40: сообщается, что этот аппарат дебютирует 16 июня.
3DNews03:02

«Ъ»: ФСБ предложила Минцифры создать базу IMEI-кодов телефонов

По информации двух источников «Ъ» в правительстве, ФСБ России предложила Минцифры создать централизованную базу IMEI-кодов, а также подготовить нормативно-правовые акты.
Lenta.ru04:11