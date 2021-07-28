Путин поручил начать выплаты семьям со школьниками на 2 недели раньше срока

Президент РФ Владимир Путин поручил на две недели раньше начать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям на школьников от шести до 18 лет и лицам с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение в школе.