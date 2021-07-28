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Экономика

Абрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен на продукты в России

От государственного регулирования цен на еду в России в перспективе откажутся, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «Ведомостям».
Lenta.ru
Госрегулирование цен на продукты является чрезвычайной мерой, с которой нужно заканчивать.
Коммерсантъ
По отдельным позициям срок заморозки может составить до 90 дней.
Piter.tv
Абрамченко также прокомментировала намерение правительства добиться снижения цен на овощи.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Правительство РФ намерено отказаться от регулирования цен на продукты

Деловое.ТВ08:19

Россия в перспективе откажется от госрегулирования цен на продукты питания

Рамблер06:31

Абрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен на продукты в России

Коммерсантъ06:28

Вице-премьер Абрамченко: от госрегулирования цен на еду в России в перспективе откажутся

ПРАЙМ06:30

Вице-премьер Абрамченко призвала «заканчивать» с госрегулированием цен

News.ru05:56

«Надо заканчивать»: Абрамченко призвала прекратить госрегулирование цен на продукты

Царьград05:29

Россия откажется от госрегулирования цен на еду

Lenta.ru05:29
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Путин поручил начать выплаты семьям со школьниками на 2 недели раньше срока

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Интерфакс08:42
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