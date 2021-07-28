КоммерсантъАбрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен на продукты в РоссииОт государственного регулирования цен на еду в России в перспективе откажутся, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «Ведомостям».Lenta.ruПо отдельным позициям срок заморозки может составить до 90 дней.Piter.tvАбрамченко также прокомментировала намерение правительства добиться снижения цен на овощи.Lenta.ruТогда же меры по снижению стоимости овощей обсуждали в Минсельхозе, где разработали ряд мер по сдерживанию цен.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUФАНГазета.RuАлтапрессLive24ЦарьградReadovka NewsРамблерИнвест-ФорсайтForPostДума ТВПодробнее о событииПравительство РФ намерено отказаться от регулирования цен на продуктыДеловое.ТВ08:19Россия в перспективе откажется от госрегулирования цен на продукты питанияРамблер06:31Россия откажется от госрегулирования цен на едуLenta.ru05:29Абрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен на продукты в РоссииКоммерсантъ06:28Вице-премьер Абрамченко призвала «заканчивать» с госрегулированием ценNews.ru05:56«Надо заканчивать»: Абрамченко призвала прекратить госрегулирование цен на продуктыЦарьград05:29Вице-премьер Абрамченко: от госрегулирования цен на еду в России в перспективе откажутсяПРАЙМ06:30Показать ещёОценить274Поделиться