Ростех разработал прибор наблюдения, способный видеть сквозь дым и туман на 20 км

Специалисты "Росэлектроники" (входит в Ростех) разработали гибридный телевизионный прибор с дальностью обнаружения объекта до 20 км. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе госкорпорации.