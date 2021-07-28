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Экономика

Абрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен на продукты в России

От государственного регулирования цен на еду в России в перспективе откажутся, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «Ведомостям».
Lenta.ru
По отдельным позициям срок заморозки может составить до 90 дней.
Piter.tv
Абрамченко также прокомментировала намерение правительства добиться снижения цен на овощи.
Lenta.ru
Тогда же меры по снижению стоимости овощей обсуждали в Минсельхозе, где разработали ряд мер по сдерживанию цен.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Правительство РФ намерено отказаться от регулирования цен на продукты

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Россия в перспективе откажется от госрегулирования цен на продукты питания

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Россия откажется от госрегулирования цен на еду

Lenta.ru05:29

Абрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен на продукты в России

Коммерсантъ06:28

Вице-премьер Абрамченко призвала «заканчивать» с госрегулированием цен

News.ru05:56

«Надо заканчивать»: Абрамченко призвала прекратить госрегулирование цен на продукты

Царьград05:29

Вице-премьер Абрамченко: от госрегулирования цен на еду в России в перспективе откажутся

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