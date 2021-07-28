Кремль счел новые заявления Байдена о Путине и РФ неверными по сути

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине как о руководителе страны, у которой есть только нефть и ядерное оружие, неверными по своей сути.