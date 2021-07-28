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Экономика

Абрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен на продукты в России

От государственного регулирования цен на еду в России в перспективе откажутся, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «Ведомостям».
Lenta.ru
Госрегулирование цен на продукты является чрезвычайной мерой, с которой нужно заканчивать.
Коммерсантъ
Абрамченко также прокомментировала намерение правительства добиться снижения цен на овощи.
Lenta.ru
Госпожа Абрамченко констатировала тот факт, что в ряде регионов России наблюдается высокая наценка на овощи, при этом цены у производителя и на полках в рознице сильно отличаются.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Правительство РФ намерено отказаться от регулирования цен на продукты

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«Надо заканчивать»: Абрамченко призвала прекратить госрегулирование цен на продукты

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Абрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен на продукты в России

Коммерсантъ06:28

Вице-премьер Абрамченко призвала «заканчивать» с госрегулированием цен

News.ru05:56

Вице-премьер Абрамченко: от госрегулирования цен на еду в России в перспективе откажутся

ПРАЙМ06:30

Россия откажется от госрегулирования цен на еду

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