КоммерсантъАбрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен на продукты в РоссииГосрегулирование цен на продукты является чрезвычайной мерой, с которой нужно заканчивать.КоммерсантъПо отдельным позициям срок заморозки может составить до 90 дней.Piter.tvАбрамченко также прокомментировала намерение правительства добиться снижения цен на овощи.Lenta.ruГоспожа Абрамченко констатировала тот факт, что в ряде регионов России наблюдается высокая наценка на овощи, при этом цены у производителя и на полках в рознице сильно отличаются.КоммерсантъЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RULive24ЦарьградReadovka NewsРамблерForPostПодробнее о событииПравительство РФ намерено отказаться от регулирования цен на продуктыДеловое.ТВ08:19Россия в перспективе откажется от госрегулирования цен на продукты питанияРамблер06:31«Надо заканчивать»: Абрамченко призвала прекратить госрегулирование цен на продуктыЦарьград05:29Абрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен на продукты в РоссииКоммерсантъ06:28Вице-премьер Абрамченко призвала «заканчивать» с госрегулированием ценNews.ru05:56Вице-премьер Абрамченко: от госрегулирования цен на еду в России в перспективе откажутсяПРАЙМ06:30Россия откажется от госрегулирования цен на едуLenta.ru05:29Показать ещёОценить209Поделиться