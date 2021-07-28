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Коммерсантъ

Абрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен на продукты в России

Госрегулирование цен на продукты является чрезвычайной мерой, с которой нужно заканчивать.
Коммерсантъ
По отдельным позициям срок заморозки может составить до 90 дней.
Piter.tv
Абрамченко также прокомментировала намерение правительства добиться снижения цен на овощи.
Lenta.ru
Госпожа Абрамченко констатировала тот факт, что в ряде регионов России наблюдается высокая наценка на овощи, при этом цены у производителя и на полках в рознице сильно отличаются.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Правительство РФ намерено отказаться от регулирования цен на продукты

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«Надо заканчивать»: Абрамченко призвала прекратить госрегулирование цен на продукты

Царьград05:29

Абрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен на продукты в России

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Вице-премьер Абрамченко призвала «заканчивать» с госрегулированием цен

News.ru05:56

Вице-премьер Абрамченко: от госрегулирования цен на еду в России в перспективе откажутся

ПРАЙМ06:30

Россия откажется от госрегулирования цен на еду

Lenta.ru05:29
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