Абрамченко прокомментировала ситуацию с созданием цикличной экономики в России
Как заявила Абрамченко, главная задача правительства — создание цикличной экономики, то есть использование возобновляемых ресурсов и минимизация расходования невозобновляемых материалов.В источнике
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Абрамченко прокомментировала ситуацию с созданием цикличной экономики в России
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