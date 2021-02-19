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Абрамченко прокомментировала ситуацию с созданием цикличной экономики в России

Как заявила Абрамченко, главная задача правительства — создание цикличной экономики, то есть использование возобновляемых ресурсов и минимизация расходования невозобновляемых материалов.В источнике
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Абрамченко прокомментировала ситуацию с созданием цикличной экономики в России

RT на русскомвчера в 14:21

Абрамченко назвала «платиновым» проект строительства заводов «Ростеха»

РБКвчера в 13:50

Правительство не поддержало строительство десятков мусоросжигательных заводов

Говорит Москвавчера в 12:47

Мусоросжигательные заводы оказались слишком дороги для России

Lenta.ruвчера в 13:01

Правительство не поддержало проект строительства десятков мусоросжигательных заводов

ТАССвчера в 12:38

Абрамченко раскритиковала проект «Ростеха» по строительству 25 «мусорных» заводов

Ведомостивчера в 12:23

Абрамченко и Новак не поддержали создание новых мусоросжигающих заводов - «Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и „золотой“ мусор?»

Телеканал 360°вчера в 11:46
Интересное

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

«Постановлением суда от 15 февраля в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ «Государственная измена», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля», — приводит её слова ТАСС.
REGNUMвчера в 11:47

Иммунолог назвал условие для окончания пандемии коронавируса

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета.
Известиявчера в 04:03

Партия Медведчука назвала введенные СНБО санкции политическими репрессиями

Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» сообщила, что расценивает решение Совет национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука как спланированный акт политических репрессий.
Комсомольская правдавчера в 13:27