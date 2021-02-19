Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

«Постановлением суда от 15 февраля в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ «Государственная измена», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля», — приводит её слова ТАСС.