Абрамченко раскритиковала проект «Ростеха» по строительству 25 «мусорных» заводов
Вице-премьер Виктория Абраменко, курирующая в правительстве вопросы экологии, раскритиковала проект «РТ-Инвеста» — дочерней структуры«Ростеха» по строительству 25 «мусорных» заводов, назвав их «платиновыми». «Ростех» планировал построить заводы за 1,26 трлн руб. при значительной господдержке.В источнике
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Вице-премьер Абрамченко не поддержала существующий проект строительства мусоросжигательных заводов
Комсомольская правда14:08