ОКБ «Факел» получило лицензию на разработку космических аппаратов

В Роскосмосе отметили, что полученная лицензия позволит ОКБ «Факел» использовать накопленный более чем за полвека опыт в разработке и изготовлении уникальных по сложности и характеристикам изделий ракетно-космической техники (двигательных установок) для создания современных и конкурентоспособных космических аппаратов.