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Ведомости

Абрамченко раскритиковала проект «Ростеха» по строительству 25 «мусорных» заводов

Вице-премьер Виктория Абраменко, курирующая в правительстве вопросы экологии, раскритиковала проект «РТ-Инвеста» — дочерней структуры«Ростеха» по строительству 25 «мусорных» заводов, назвав их «платиновыми». «Ростех» планировал построить заводы за 1,26 трлн руб. при значительной господдержке.В источнике
Lenta.ru
Life.ru
РБК
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Общественная служба новостей
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Вице-премьер Абрамченко не поддержала существующий проект строительства мусоросжигательных заводов

Комсомольская правда14:08

Правительство не поддержало строительство десятков мусоросжигательных заводов

Говорит Москва12:47

Вице-премьер Абрамченко раскритиковала проект «РТ-Инвеста» по строительству 25 «мусорных» заводов

БИЗНЕС Online13:02

Мусоросжигательные заводы оказались слишком дороги для России

Lenta.ru13:01

Абрамченко назвала «платиновым» проект строительства заводов «Ростеха»

РБК13:50

Правительство не поддержало проект строительства десятков мусоросжигательных заводов

ТАСС12:38

Абрамченко раскритиковала проект «Ростеха» по строительству 25 «мусорных» заводов

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