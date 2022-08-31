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Абрамченко сообщила, что личные подсобные хозяйства получат доступ к льготным кредитам

В перечень заемщиков, которым предоставляются льготные кредиты на производство сельхозпродукции, включат граждан, ведущих ЛПХ.
ТАСС
«Для получения льготных краткосрочных или инвестиционных кредитов владельцам личным подсобных хозяйств необходимо будет иметь статус самозанятых и применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"», – указала Абрамченко.
Народные новости
«Наша задача — из мелких частных хозяйств вырастить средние. Уже сегодня, по данным Минсельхоза России, ЛПХ по отдельным видам овощей обеспечивают до 50% объемов производства по стране», — пояснила Абрамченко.
Татар-информ
"Новая мера поддержки позволит вовлечь произведенную гражданами продукцию в производственные цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий, а значит, увеличить и масштабы самих ЛПХ", — считает Абрамченко.
ПРАЙМ

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Личные подсобные хозяйства смогут получать льготные кредиты
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