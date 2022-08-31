«Для получения льготных краткосрочных или инвестиционных кредитов владельцам личным подсобных хозяйств необходимо будет иметь статус самозанятых и применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"», – указала Абрамченко.
«Наша задача — из мелких частных хозяйств вырастить средние. Уже сегодня, по данным Минсельхоза России, ЛПХ по отдельным видам овощей обеспечивают до 50% объемов производства по стране», — пояснила Абрамченко.
"Новая мера поддержки позволит вовлечь произведенную гражданами продукцию в производственные цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий, а значит, увеличить и масштабы самих ЛПХ", — считает Абрамченко.
Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что направил в правительство законопроект, предполагающий введение административной ответственности за ЛГБТ и педофилию.