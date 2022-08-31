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Абрамченко сообщила, что личные подсобные хозяйства получат доступ к льготным кредитам

Правительство России планирует расширение эксперимента по поддержке личных подсобных хозяйств (ЛПХ).
ТАСС
В перечень заемщиков, которым предоставляются льготные кредиты на производство сельхозпродукции, включат граждан, ведущих ЛПХ.
ТАСС
Для получения льготных краткосрочных или инвестиционных кредитов владельцам личным подсобных хозяйств необходимо будет иметь статус самозанятых и применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
ТАСС
Соответствующие изменения предлагается внести в правила, которые регулируют предоставление из федерального бюджета субсидий кредитным организациями на возмещение недополученных доходов от льготного кредитования сельхозпроизводителей.
ПРАЙМ

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Абрамченко: личные подсобные хозяйства получили доступ к новым льготным кредитам
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