Будьте в Плюсе

Абрамченко сообщила, что личные подсобные хозяйства получат доступ к льготным кредитам

Правительство России планирует расширение эксперимента по поддержке личных подсобных хозяйств (ЛПХ).
ТАСС
Соответствующие изменения предлагается внести в правила, которые регулируют предоставление из федерального бюджета субсидий кредитным организациями на возмещение недополученных доходов от льготного кредитования сельхозпроизводителей.
ПРАЙМ
Уточняется, что для получения льготных краткосрочных или инвестиционных кредитов владельцам личных подсобных хозяйств необходимо будет иметь статус самозанятых и применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
ПРАЙМ
Как сообщается в материалах Минсельхоза, в этом году на господдержку ЛПХ Чувашии, республики Коми и Белгородской области направлено 7,2 млн рублей.
Интерфакс

Подробнее о событии

Личные подсобные хозяйства получат доступ к льготным кредитам
Профиль01:34
Правительство планирует расширить господдержку личных подсобных хозяйств льготными кредитами
ПРАЙМ01:04
Владельцы личных подсобных хозяйств смогут получить льготные кредиты
Аргументы и Факты01:02
Абрамченко сообщила, что личные подсобные хозяйства получат доступ к льготным кредитам
ТАСС01:04

Интересное

Ди Каприо и падчерица Аль Пачино расстались после пятилетнего романа

Актер Леонардо Ди Каприо и падчерица Аль Пачино, модель Камила Морроне провели в отношениях свыше пяти лет.
ФАН01:42

Канцлер ФРГ Шольц назвал санкции в отношении России эффективными и правильными

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Magdeburger Volksstimme назвал санкции западных государств в отношении России эффективными и правильными.
Lenta.ru01:17

SurreyLive: воевавший на Украине британец рассказал, как был ранен

Британский военный Джош Гриффитс, который сражался на стороне ВСУ, вернулся на родину и рассказал, как был ранен.
Московский Комсомолец00:30

Белгородский губернатор сообщил о взрывах и работе ПВО

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром в Белгороде были слышны несколько взрывов, также в районе города сработала система ПВО.
РБК23:42

БМПТ «Терминатор» выдерживает попадание Javelin и других ПТРК Запада

Опыт применения БМПТ "Терминатор" в СВО показал, что она выдерживает попадания ПТРК Javelin и других противотанковых комплексов НАТО.
Российская газета01:34

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни от тяжелой болезни

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральную клиническую больницу (ЦКБ).
Lenta.ru21:08

Генерал ВС США Арнольд призвал НАТО дать Киеву разрешение и оружие для удара вглубь России

США и НАТО говорят: "Не наносите ударов по территории России".
РИА Новости23:02

Депутат Госдумы Шеремет призвал изменить статус СВО на Украине на контртеррористическую

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости00:31

Reuters: колонна МАГАТЭ выехала из Киева к Запорожской АЭС

Автоколонна Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции в среду утром, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.
РБК00:49

Почти 30 компаний из Эстонии попросили освободить их от антироссийских санкций ЕС

В Эстонии 28 компаний обратились к властям с просьбой временно освободить их от исполнения антироссийских санкций ЕС, чтобы импортировать нефтепродукты из России, сообщает портал ERR со ссылкой на эстонский МИД.
RT на русском00:57