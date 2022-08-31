Соответствующие изменения предлагается внести в правила, которые регулируют предоставление из федерального бюджета субсидий кредитным организациями на возмещение недополученных доходов от льготного кредитования сельхозпроизводителей.
Уточняется, что для получения льготных краткосрочных или инвестиционных кредитов владельцам личных подсобных хозяйств необходимо будет иметь статус самозанятых и применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
В Эстонии 28 компаний обратились к властям с просьбой временно освободить их от исполнения антироссийских санкций ЕС, чтобы импортировать нефтепродукты из России, сообщает портал ERR со ссылкой на эстонский МИД.