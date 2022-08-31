Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении РФ, пока это не произойдет, намерены принять меры на национальном уровне, пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение совместное заявление стран.