«Для получения льготных краткосрочных или инвестиционных кредитов владельцам личным подсобных хозяйств необходимо будет иметь статус самозанятых и применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"», – указала Абрамченко.
Пресс-служба напомнила, что с 2022 года в госпрограмму развития сельского хозяйства внесены изменения, которые открыли доступ к господдержке владельцам личных подсобных хозяйств, зарегистрированным в качестве самозанятых.
"Новая мера поддержки позволит вовлечь произведенную гражданами продукцию в производственные цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий, а значит, увеличить и масштабы самих ЛПХ", — считает Абрамченко.
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