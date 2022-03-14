Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа, сообщили в пресс-службе правительства.
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс дисквалифицирован за эпизод, произошедший в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (2:5). 24-летний форвард пропустит два матча из-за удара клюшкой в голову шведского защитника «Баффало» Расмуса Далина.
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник согласовали четвертый по счету пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине, говорится в заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС.