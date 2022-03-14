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Абрамченко: вывоз зерна из РФ в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен

Вывоз зерна из РФ в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в Telegram-канале
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ТАСС
Кабмин ранее ввел временный запрет на экспорт сахара и зерна (пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы) в страны ЕАЭС.
Аргументы и Факты
«Для наших партнеров по Евразийскому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза. В перечень исключений также включены поставки в ЛНР и ДНР», — заявила Виктория Абрамченко.
Весьма
Решение о введении временного запрета на экспорт зерна и сахара одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле РФ на заседании 10 марта.
Интерфакс

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