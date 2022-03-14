ТАССАбрамченко: вывоз зерна из РФ в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешенВице-премьер подчеркнула, что для партнеров по ЕАЭС вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза.ТАСС10 марта Россия ввела временный запрет на экспорт зерна в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).ТАССВ перечень исключений также включены поставки в ЛНР и ДНР.ТАССТакже подкомиссия одобрила решение о временном запрете на экспорт из РФ в третьи страны белого сахара и тростникового сахара-сырца.Газета.RuЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняГазета.RuПодробнее о событииРоссия исключит из запрета на экспорт зерна в ЕАЭС поставки в ДНР и ЛНРКоммерсантъ12:52Вывоз зерна из РФ в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешенФинмаркет11:52Абрамченко: вывоз зерна из РФ будет разрешён по отдельным лицензиямNews.ru12:11Вице-премьер Абраменко заявила, что экспорт зерна из России в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешенГазета.Ru12:09Вывоз зерна из России будет разрешен в пределах квоты по отдельным лицензиямInc-news.ru12:03Абрамченко: вывоз зерна из РФ в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешенТАСС11:59В правительстве РФ рассказали о новом порядке вывоза зерна из страныОбщественная служба новостей12:34Показать ещёОценить13Поделиться