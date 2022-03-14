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Абрамченко: вывоз зерна из РФ в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен

Вице-премьер подчеркнула, что для партнеров по ЕАЭС вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза.
ТАСС
10 марта Россия ввела временный запрет на экспорт зерна в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
ТАСС
В перечень исключений также включены поставки в ЛНР и ДНР.
ТАСС
Также подкомиссия одобрила решение о временном запрете на экспорт из РФ в третьи страны белого сахара и тростникового сахара-сырца.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Россия исключит из запрета на экспорт зерна в ЕАЭС поставки в ДНР и ЛНР
Коммерсантъ12:52
Вывоз зерна из РФ в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен
Финмаркет11:52
Абрамченко: вывоз зерна из РФ будет разрешён по отдельным лицензиям
News.ru12:11
Вице-премьер Абраменко заявила, что экспорт зерна из России в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен
Газета.Ru12:09
Вывоз зерна из России будет разрешен в пределах квоты по отдельным лицензиям
Inc-news.ru12:03
Абрамченко: вывоз зерна из РФ в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен
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