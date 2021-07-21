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Экономика

Абрамченко заявила, что кабмин, парламент и регионы сообща обеспечат снижение цен на овощи

Совместная работа правительства, регионов и партии "Единая Россия" позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с ценами на овощи, считает вице-премьер Абрамченко.
ТАСС
Абрамченко напомнила, что правительство подписало распоряжение о неотложных мерах по поддержке малого торгового бизнеса.
Финмаркет
"С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание, что необходимо оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку", — подчеркнула Абрамченко.
ПРАЙМ
Абрамченко попросила президента поручить главам регионов взять эту работу на личный контроль.
Финмаркет

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Власти России прогнозируют улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю

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