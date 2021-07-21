ТАССАбрамченко заявила, что кабмин, парламент и регионы сообща обеспечат снижение цен на овощиСовместная работа правительства, регионов и партии "Единая Россия" позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с ценами на овощи, считает вице-премьер Абрамченко.ТАССАбрамченко напомнила, что правительство подписало распоряжение о неотложных мерах по поддержке малого торгового бизнеса.Финмаркет"С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание, что необходимо оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку", — подчеркнула Абрамченко.ПРАЙМАбрамченко попросила президента поручить главам регионов взять эту работу на личный контроль.ФинмаркетЧитать далееСвернутьГТРК СмоленскГТРК СмоленскLife.ruГазета.RuREGNUMРамблерРадио 1RT на русскомОбщественная служба новостейРосбалтПодробнее о событииВласти России прогнозируют улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрюRT на русском11:46Абрамченко: Цены на овощи станут нижеКомсомольская правда11:36Путин подчеркнул необходимость активного мониторинга цен на овощиLife.ru11:33Путину пообещали улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрюФонтанка.Ру11:23Абрамченко заявила, что кабмин, парламент и регионы сообща обеспечат снижение цен на овощиТАСС11:17Абрамченко: ситуация с ценами на овощи в РФ существенно улучшится к сентябрюИнтерфакс - Россия11:04Председатель Воронежской областной думы Нетесов заявил о необходимости регулирования цен на овощиРИА Новости11:39Показать ещёОценить28Поделиться