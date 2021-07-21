Двое российских туристов пострадали в ДТП в турецкой Аланье

Двое российских туристов пострадали в ДТП на горной дороге в турецкой провинции Аланья, путешественники госпитализированы, еще один иностранный турист погиб, сообщили в среду порталу "Интерфакс-Туризм" в Генконсульстве России в Анталье.