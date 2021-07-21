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Абрамченко заявила, что кабмин, парламент и регионы сообща обеспечат снижение цен на овощи

Вице-премьер России Виктория Абрамченко спрогнозировала улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю.
RT на русском
Абрамченко напомнила, что правительство подписало распоряжение о неотложных мерах по поддержке малого торгового бизнеса.
Интерфакс
Абрамченко напомнила, что в 2021 году сильно выросли цены на овощи: картофель - на 64%, морковь - на 86%, капуста - на 43%, лук - на 15%.
Комсомольская правда
Регионам было поручено увеличить количество рынков, ярмарок, объектов нестационарной торговли, специально отведенных мест торговли для населения, а также упростить регуляторику и создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса.
Интерфакс

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