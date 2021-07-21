Регионам было поручено увеличить количество рынков, ярмарок, объектов нестационарной торговли, специально отведенных мест торговли для населения, а также упростить регуляторику и создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили возможность продления соглашения о транзите газа через Украину после окончания действующего соглашения в 2024 году, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США Джо Байденом 30 августа, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе.
В центре рассказали, что в последнее время в мире зарегистрирован рост случаев заражения оспой обезьян, напомнив, что на прошлой неделе в США впервые за 20 лет был подтвержден случай заболевания у американца, вернувшегося из Нигерии.