Центр «Вектор» проводит испытания вакцины из-за выявления у человека оспы обезьян в США

В центре рассказали, что в последнее время в мире зарегистрирован рост случаев заражения оспой обезьян, напомнив, что на прошлой неделе в США впервые за 20 лет был подтвержден случай заболевания у американца, вернувшегося из Нигерии.