«Сиэтл» может выбрать хоккеиста «Оттавы» Дадонова на драфте расширения НХЛ

Новый клуб НХЛ "Сиэтл" заинтересован в том, чтобы выбрать российского форварда "Оттавы" Евгения Дадонова на драфте расширения, сообщил на своей странице в Twitter журналист TSN Брюс Гарриок.