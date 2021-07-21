Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Абрамченко заявила, что кабмин, парламент и регионы сообща обеспечат снижение цен на овощи

Совместная работа правительства, регионов и партии "Единая Россия" позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с ценами на овощи, считает вице-премьер Абрамченко.
ТАСС
"С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание, что необходимо оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку", — подчеркнула Абрамченко.
ПРАЙМ
Абрамченко напомнила, что в 2021 году сильно выросли цены на овощи: картофель - на 64%, морковь - на 86%, капуста - на 43%, лук - на 15%.
Комсомольская правда
Регионам было поручено увеличить количество рынков, ярмарок, объектов нестационарной торговли, специально отведенных мест торговли для населения, а также упростить регуляторику и создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса.
Финмаркет

Подробнее о событии

Власти России прогнозируют улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю

RT на русском11:46

Абрамченко заявила, что кабмин, парламент и регионы сообща обеспечат снижение цен на овощи

ТАСС11:17

Путин подчеркнул необходимость активного мониторинга цен на овощи

Life.ru11:33

Вице-премьер Абрамченко: ситуация с ценами на овощи в России к сентябрю существенно улучшится

РИА Новости11:24

Путину пообещали улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю

Фонтанка.Ру11:23

Абрамченко: Цены на овощи станут ниже

Комсомольская правда11:36

Абрамченко: ситуация с ценами на овощи в РФ существенно улучшится к сентябрю

Интерфакс - Россия11:04
Интересное

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за последствий наводнений

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений в провинции Хэнань, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости12:42

«Сиэтл» может выбрать хоккеиста «Оттавы» Дадонова на драфте расширения НХЛ

Новый клуб НХЛ "Сиэтл" заинтересован в том, чтобы выбрать российского форварда "Оттавы" Евгения Дадонова на драфте расширения, сообщил на своей странице в Twitter журналист TSN Брюс Гарриок.
РИА Новости12:17

По факту избиения семилетного сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" по факту избиения в коттеджном поселке Рощино семилетнего сына известного музыканта Стаса Пьехи.
Российская газета12:39

Лавров: знать, сильна Германия, если гарантирует транзит газа через Украину

Любая угроза санкций, новая, старая или текущая, неприемлема, поскольку санкции может вводить только Совет Безопасности ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров по поводу проекта соглашения между США и Германией по "Северному потоку-2".
Smotrim.ru10:33