Регионам было поручено увеличить количество рынков, ярмарок, объектов нестационарной торговли, специально отведенных мест торговли для населения, а также упростить регуляторику и создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса.
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений в провинции Хэнань, сообщает пресс-служба Кремля.
Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" по факту избиения в коттеджном поселке Рощино семилетнего сына известного музыканта Стаса Пьехи.
Любая угроза санкций, новая, старая или текущая, неприемлема, поскольку санкции может вводить только Совет Безопасности ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров по поводу проекта соглашения между США и Германией по "Северному потоку-2".