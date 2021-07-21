В Челябинскую область поступило 42% доз вакцины от коронавируса

Вакцинированы первым компонентом 593 тысячи челябинцев, процент использования вакцины составляет 97%, но совершенно точно, что нам ее не хватает для сохранения тех максимальных темпов, которые мы достигали при достаточном уровне вакцины.