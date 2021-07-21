"С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание, что необходимо оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку", - сообщила Абрамченко на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.
Вакцинированы первым компонентом 593 тысячи челябинцев, процент использования вакцины составляет 97%, но совершенно точно, что нам ее не хватает для сохранения тех максимальных темпов, которые мы достигали при достаточном уровне вакцины.
Следователи начали проверку после смерти 7-летнего ребенка в Красноармейске Саратовской области, по предварительным данным, на мальчика наехала на машине его мать, сообщает пресс-служба СУСК по региону.