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Экономика

Абрамченко заявила, что кабмин, парламент и регионы сообща обеспечат снижение цен на овощи

Совместная работа правительства, регионов и партии "Единая Россия" позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с ценами на овощи, считает вице-премьер Абрамченко.
ТАСС
"С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание, что необходимо оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку", - сообщила Абрамченко на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.
РИА Новости
Абрамченко попросила президента поручить главам регионов взять эту работу на личный контроль.
Финмаркет
Меры, предпринятые властями РФ, позволили удержать цены на сахар и подсолнечное масло в стране и сохранить объемы их производства, добавила Абрамченко.
ПРАЙМ

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