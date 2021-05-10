Чехия намерена потребовать от России по меньшей мере 1 млрд крон (примерно €39 млн) в качестве возмещения материального ущерба за инцидент со взрывами боеприпасов в 2014 году на складах в деревне Врбетице (восток республики), в причастности к которому власти страны подозревают российские спецслужбы.
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который пропал 7 мая в лесу в Большеуковском районе, найден живым, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона.