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Абрамченко заявила, что нельзя постоянно сдерживать цены на основе соглашений

Соглашения по ценам, которые были ранее приняты по подсолнечному маслу и сахару, не рыночные, а скорее джентльменские. Постоянно так работать нельзя.В источнике
Lenta.ru
АБН

Подробнее о событии

Власти изменят подход к сдерживанию цен на продукты

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Абрамченко заявила, что нельзя постоянно сдерживать цены на основе соглашений

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Власти России больше не будут регулировать цены на продукты в ручном режиме

ИА Красная Весна07:19

Вице-премьер РФ Абрамченко считает, что нельзя постоянно сдерживать цены на основе соглашений

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Российские власти задумали сменить способ сдерживания цен на продукты

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В Правительстве РФ задумались о «рыночной» регулировке цен на продукты

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Минобороны Узбекистана отрицает возможность размещения в стране американских военных

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещение иностранных военных баз и объектов в стране, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.
Коммерсантъ05:37

Чехия может потребовать от России почти €40 млн за ущерб от взрывов во Врбетице

Чехия намерена потребовать от России по меньшей мере 1 млрд крон (примерно €39 млн) в качестве возмещения материального ущерба за инцидент со взрывами боеприпасов в 2014 году на складах в деревне Врбетице (восток республики), в причастности к которому власти страны подозревают российские спецслужбы.
ТАСС18:03