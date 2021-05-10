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Экономика

Абрамченко заявила, что нельзя постоянно сдерживать цены на основе соглашений

Соглашения по ценам, которые были ранее приняты по подсолнечному маслу и сахару, не рыночные, а скорее джентльменские. Постоянно так работать нельзя.В источнике
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С чего всё началось

Вице-премьер Виктория Абрамченко — о «мусорной» и лесной реформах

Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко курирует лесную отрасль, сельское хозяйство и экологию нашей страны.
Аргументы и Фактывчера в 17:04

Подробнее о событии

Киргизия вслед за Россией стала регулировать цены на подсолнечное масло и сахар

Эхо Москвывчера в 09:32

Абрамченко рассказала о более эффективном способе регулирования цен для России

ФАНвчера в 08:50

Абрамченко заявила, что нельзя постоянно сдерживать цены на основе соглашений

ТАССвчера в 06:21

Власти изменят подход к сдерживанию цен на продукты

News.ruвчера в 07:50

Власти России больше не будут регулировать цены на продукты в ручном режиме

ИА Красная Веснавчера в 07:19

Российские власти задумали сменить способ сдерживания цен на продукты

Lenta.ruвчера в 06:49

Вице-премьер Абрамченко оценила важность рыночных механизмов регулирования цен

Экономика сегоднявчера в 08:19
Интересное

Хакеры извинились за взлом крупного американского нефтепровода Colonial Pipeline

Группа называется DarkSide, и ФБР подтвердило, что именно она стоит за взломом одного из крупнейших нефтепроводов Северной Америки. theverge.com Хакеры заявили, что они аполитичны и не участвуют в геополитике.
3DNews17:19

«Известия»: ЦБ планирует упростить процедуру возврата похищенных кибермошенникам средств

Банк России разрабатывает законопроект, позволяющий автоматически блокировать переведенную на счет кибермошенников или посредников сумму денег после обращения пострадавших, а также упрощенную судебную процедуру без привлечения истца и ответчика.
ТАСС19:15

Осужденный в Дании по обвинению в шпионаже гражданин России обжалует вердикт

Россиянин, приговоренный в понедельник судом города Ольборг на севере Дании к трем годам лишения свободы "за передачу информации", виновным себя не признает и опротестует вердикт судебной инстанции, сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в королевстве.
ТАССвчера в 15:46

Apple выделила компании Corning $45 млн на создание гибкого стекла для складного iPhone

Apple не уточнила, как Corning будет использовать новые инвестиции, но судя по недавним сообщениям о планах Apple начать выпуск складного iPhone в 2023 году, речь идёт о создании гибкой версии Gorilla Glass.
3DNewsвчера в 07:33

Reuters: запущенная хуситами ракета упала на территории Саудовской Аравии

Силы гражданской обороны Саудовской Аравии заявили, что ракета, выпущенная членами йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), упала в пограничной деревне в провинции Джизан на юге страны.
ТАСС19:04