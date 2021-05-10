Абрамченко заявила, что нельзя постоянно сдерживать цены на основе соглашений
Соглашения по ценам, которые были ранее приняты по подсолнечному маслу и сахару, не рыночные, а скорее джентльменские. Постоянно так работать нельзя.В источнике
С чего всё началось
Вице-премьер Виктория Абрамченко — о «мусорной» и лесной реформах
Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко курирует лесную отрасль, сельское хозяйство и экологию нашей страны.
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