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Экономика

Абрамченко заявила, что нельзя постоянно сдерживать цены на основе соглашений

Соглашения по ценам, которые были ранее приняты по подсолнечному маслу и сахару, не рыночные, а скорее джентльменские. Постоянно так работать нельзя.В источнике
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С чего всё началось

Вице-премьер Виктория Абрамченко — о «мусорной» и лесной реформах

Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко курирует лесную отрасль, сельское хозяйство и экологию нашей страны.
Аргументы и Фактывчера в 17:04

Подробнее о событии

Киргизия вслед за Россией стала регулировать цены на подсолнечное масло и сахар

Эхо Москвывчера в 09:32

Абрамченко рассказала о более эффективном способе регулирования цен для России

ФАНвчера в 08:50

Абрамченко заявила, что нельзя постоянно сдерживать цены на основе соглашений

ТАССвчера в 06:21

Власти изменят подход к сдерживанию цен на продукты

News.ruвчера в 07:50

Власти России больше не будут регулировать цены на продукты в ручном режиме

ИА Красная Веснавчера в 07:19

Российские власти задумали сменить способ сдерживания цен на продукты

Lenta.ruвчера в 06:49

Вице-премьер Абрамченко оценила важность рыночных механизмов регулирования цен

Экономика сегоднявчера в 08:19
Интересное

Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков

США подозревают, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников разведки США по всему миру может стоять российское ГРУ, однако не обладают точными доказательствами своих обвинений, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости17:58

В ДТП на МКАД погибли три человека

"В результате столкновения двух транспортных средств на 53-м МКАД погибли три человека, еще один человек пострадал, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ДТП произошло в 04:15.
ТАСС22:45

«Россия — подлинный герой». Британцы восхитились парадом Победы в Москве

Читатели британских газет The Times и Daily Mail активно обсуждают прошедший накануне в Москве парад Победы и практически единогласно сходятся во мнении, что СССР внес важнейший вклад в победу над нацизмом.
РИА Новостивчера в 09:30