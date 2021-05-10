Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Абрамченко заявила, что нельзя постоянно сдерживать цены на основе соглашений

Соглашения по ценам, которые были ранее приняты по подсолнечному маслу и сахару, не рыночные, а скорее джентльменские. Постоянно так работать нельзя.В источнике
ГЛАС.RU
Экономика сегодня
ФАН
Народные новости
Наша версия
АБН
News.ru
Lenta.ru

С чего всё началось

Вице-премьер Виктория Абрамченко — о «мусорной» и лесной реформах

Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко курирует лесную отрасль, сельское хозяйство и экологию нашей страны.
Аргументы и Факты17:04

Подробнее о событии

Абрамченко рассказала о более эффективном способе регулирования цен для России

ФАН08:50

Российские власти задумали сменить способ сдерживания цен на продукты

Lenta.ru06:49

Власти изменят подход к сдерживанию цен на продукты

News.ru07:50

В Правительстве РФ задумались о «рыночном» регулировании цен на продукты

АБН07:30

Власти России больше не будут регулировать цены на продукты в ручном режиме

ИА Красная Весна07:19

Вице-премьер Абрамченко оценила важность рыночных механизмов регулирования цен

Экономика сегодня08:19

Абрамченко заявила, что нельзя постоянно сдерживать цены на основе соглашений

ТАСС06:21
Интересное

Турчак: полмиллиона граждан РФ в Донбассе смогут участвовать в выборах 2021 года

Жители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах 2021 года, заявил журналистам в понедельник секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
ТАСС08:10

В Омской области временно приостановили поиски пропавшего на охоте министра Мураховского

В Омской области временно прекратили поиски министра здравоохранения региона Александра Мураховского, который пропал в лесном массиве Большеуковского района во время охоты.
Life.ruвчера в 13:36

Экономика Крыма вырвалась из инфраструктурной ловушки

Как демонстрирует очередное исследование качества жизни в российских регионах, выполненное аналитиками РИА «Рейтинг», Республика Крым (РК) и Севастополь уверенно закрепились в группе «крепких середняков» с большими амбициями.
Взгляд.ру05:10

«Петербургская музыкальная весна» стартует 11 мая

Празднованию Дня Победы посвящены симфонический концерт-открытие под названием «Праздник со слезами на глазах» (11 мая, Большой зал Филармонии) и хоровой концерт под заголовком «Весна победы нашей» (21 мая, Малый зал Филармонии).
Санкт-Петербургские ведомости05:00