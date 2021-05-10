Соглашения по ценам, которые были ранее приняты по подсолнечному маслу и сахару, не рыночные, а скорее джентльменские. Постоянно так работать нельзя.

С чего всё началось Вице-премьер Виктория Абрамченко — о «мусорной» и лесной реформах Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко курирует лесную отрасль, сельское хозяйство и экологию нашей страны. Аргументы и Факты 17:04