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Экономика

Абрамченко заявила, что нельзя постоянно сдерживать цены на основе соглашений

Соглашения по ценам, которые были ранее приняты по подсолнечному маслу и сахару, не рыночные, а скорее джентльменские. Постоянно так работать нельзя.В источнике
ГЛАС.RU
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С чего всё началось

Вице-премьер Виктория Абрамченко — о «мусорной» и лесной реформах

Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко курирует лесную отрасль, сельское хозяйство и экологию нашей страны.
Аргументы и Факты17:04

Подробнее о событии

Абрамченко рассказала о более эффективном способе регулирования цен для России

ФАН08:50

Вице-премьер Абрамченко оценила важность рыночных механизмов регулирования цен

Экономика сегодня08:19

Абрамченко заявила, что нельзя постоянно сдерживать цены на основе соглашений

ТАСС06:21

В Правительстве РФ задумались о «рыночном» регулировании цен на продукты

АБН07:30

Власти России больше не будут регулировать цены на продукты в ручном режиме

ИА Красная Весна07:19

Российские власти задумали сменить способ сдерживания цен на продукты

Lenta.ru06:49

Власти изменят подход к сдерживанию цен на продукты

News.ru07:50
Интересное

РФПИ: «Спутник V» позволил Сан-Марино снизить уровень инфицирования коронавирусом до нуля

Применение вакцины "Спутник V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус и снизившей уровень инфицирования до нуля, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
ТАСС09:04

Правительство Австрии подтвердило, что выход страны из карантина начнется с 19 мая

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил в понедельник на конференции, что посещать открывающиеся с 19 мая объекты культуры, туризма, спорта и общественного питания в Австрии можно будет при наличии специального сертификата.
ТАСС08:36

Польский министр заявил о достижении 50-процентного группового иммунитета против коронавируса

В Варшаве министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 9 мая сообщил Радио Голос Балтии, что в его стране достигнут 50-процентный групповой иммунитет против коронавируса.
Радио Голос Балтии08:46