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Абрамченко заявила, что предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты в России нет

Вице-премьер России Виктория Абрамченко не видит предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты в России.
ТАСС
"Урожай по многим культурам собран хороший. Нехватка была по картофелю. Поэтому были предприняты дополнительные меры", - заявила Абрамченко в эфире канала "Россия 24".
Интерфакс
Также правительство оказало поддержку при создании овощехранилищ и оптово-распределительных центров.
РИА Новости
Говоря о работе торговых сетей, вице-премьер сообщила, что "вместе с ФАС анализировали, из чего складываются торговые наценки на разные товары, на разную линейку продовольствия".
Финмаркет

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