Уточняется, что с 2022 года банки должны будут включать в отчеты информацию по переводам граждан России денежных средств с карты на карту, с карты на счет, с электронных кошельков и со счетов оператора связи, в Системе быстрых платежей, через платежные терминалы и системы денежных переводов, а также по трансграничным переводам.