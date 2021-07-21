Лавров: Россия не планирует точечных ударов по территории Афганистана

«О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается»,— ответил господин Лавров «Интерфаксу» на вопрос, исключает ли Россия размещение там военных на постоянной основе, или рассматривает ли вариант точечных ударов.