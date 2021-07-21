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Экономика

Абрамченко заявила, что принятые кабмином меры сдержали рост цен на сахар и масло

По словам Абрамченко, уже поставлено более 37 тыс. тонн импортного сахара.
Российская газета
На 15 июля 2021 года до производителей доведено 485,8 млн рублей.
ТАСС
В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.
ТАСС
В частности, установлены повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на семена подсолнечника и на рапс.
ТАСС

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Абрамченко заявила, что принятые кабмином меры сдержали рост цен на сахар и масло

ТАСС11:15

Абрамченко: Цены на сахар и подсолнечное масло остаются стабильными

Российская газета11:15

В Россию для удержания цен начали ввозить сахар белый

REGNUM11:12
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Интересное

Лавров: Россия не планирует точечных ударов по территории Афганистана

«О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается»,— ответил господин Лавров «Интерфаксу» на вопрос, исключает ли Россия размещение там военных на постоянной основе, или рассматривает ли вариант точечных ударов.
Коммерсантъ11:02

В Воронеже задержали бывшего замглавы УГИБДД с 22 квартирами

Бывшего заместителя главы управления ГИБДД по Воронежской области, подполковника полиции Игоря Качкина, у родственников которого в 2020 году нашли 22 квартиры, задержали по подозрению во взяточничестве.
РБКвчера в 13:54

Оргкомитет ОИ отреагировал на слова Мамедова о «средневековых» условиях в Токио

Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто прокомментировал критику условий в Олимпийской деревне со стороны вице-президента Федерации фехтования России (ФФР), а также главного тренера российской сборной Ильгара Мамедова.
RT на русскомвчера в 14:52

Курский вуз представит макеты моделей наноспутников на авиавыставке

Как отметил директор НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем вуза Егор Шиленков, участие в салоне станет отличной возможностью для курских ученых наладить контакт с коллегами и представить широкой аудитории научный потенциал университета.
Kurskcity.ru00:42

Песков: в Кремле не видели письма австрийского мальчика президенту России Путину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле пока не ознакомились с письмом десятилетнего жителя Австрии, который попросил российского лидера не терять веру в Европу.
РИА Новости11:15

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Судья Мосгорсуда Сергей Груздев, который выносил приговоры полицейским по делу журналиста Ивана Голунова и экс-генералу СК РФ Александру Дрыманову, подал в отставку, говорится в сообщении Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
РИА Новости10:52