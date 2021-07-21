«О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается»,— ответил господин Лавров «Интерфаксу» на вопрос, исключает ли Россия размещение там военных на постоянной основе, или рассматривает ли вариант точечных ударов.
Бывшего заместителя главы управления ГИБДД по Воронежской области, подполковника полиции Игоря Качкина, у родственников которого в 2020 году нашли 22 квартиры, задержали по подозрению во взяточничестве.
Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто прокомментировал критику условий в Олимпийской деревне со стороны вице-президента Федерации фехтования России (ФФР), а также главного тренера российской сборной Ильгара Мамедова.
Как отметил директор НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем вуза Егор Шиленков, участие в салоне станет отличной возможностью для курских ученых наладить контакт с коллегами и представить широкой аудитории научный потенциал университета.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле пока не ознакомились с письмом десятилетнего жителя Австрии, который попросил российского лидера не терять веру в Европу.
Судья Мосгорсуда Сергей Груздев, который выносил приговоры полицейским по делу журналиста Ивана Голунова и экс-генералу СК РФ Александру Дрыманову, подал в отставку, говорится в сообщении Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).