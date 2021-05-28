Запрет на производство ватных палочек, пластиковых трубочек, посуды и цветного пластика не приведет к росту цен в России, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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С чего всё началось В России планируют законодательно запретить ватные палочки и пластиковую посуду Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Правительство готовит соответствующие поправки, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. ТАСС 04:39