Абрамченко заявила, что запрет одноразовых пластиковых товаров не приведет к росту цен
Запрет на производство ватных палочек, пластиковых трубочек, посуды и цветного пластика не приведет к росту цен в России, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.В источнике
С чего всё началось
В России планируют законодательно запретить ватные палочки и пластиковую посуду
Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Правительство готовит соответствующие поправки, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
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