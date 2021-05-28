Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Абрамченко заявила, что запрет одноразовых пластиковых товаров не приведет к росту цен

Запрет на производство ватных палочек, пластиковых трубочек, посуды и цветного пластика не приведет к росту цен в России, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.В источнике

С чего всё началось

В России планируют законодательно запретить ватные палочки и пластиковую посуду

Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Правительство готовит соответствующие поправки, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
ТАСС04:39

Подробнее о событии

Власти выступили против штрафов за пластиковый мусор на пляже

РБК08:25

Проект о запрете неперерабатываемого пластика внесут в Госдуму осенью

РИА Новости09:07

Сенатор оценил сроки введения запрета на одноразовые пластиковые товары в РФ

Известия08:43

Пластиковым трубочкам в России нашли замену

Lenta.ru09:06

Майоров: запрет одноразовых пластиковых товаров потребует переходного периода

Парламентская газета08:48

Абрамченко: Запрет на отдельные виды пластика не приведет к росту цен

Российская газета07:45

В СФ заявили, что запрет одноразовых пластиковых товаров потребует переходного периода

ТАСС08:12
Интересное

Российская «Википедия» заявила о рисках получить статус иноагента в РФ

"Википедия" может быть объявлена иноагентом и подпасть под санкции в случае открытия филиала в РФ, считает исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа РУ" (управляет российской версией "Википедии") Станислав Козловский.
Интерфакс06:24

Минск ввел индивидуальное лицензирование для товаров с Украины

Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту, сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
Взгляд.ру08:47

Напавший на сотрудницу полиции во Франции умер от ран после перестрелки с жандармами

Злоумышленник, напавший ранее в пятницу на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр (департамент Атлантическая Луара, запад страны), умер от ран после перестрелки с жандармами.
ТАСС09:15