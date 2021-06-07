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Абрамченко заявила о планах по закупке картофеля в Белоруссии

Москва обсуждает с Минском закупку дополнительно нескольких десятков тонн картофеля для стабилизации цен на этот продукт. Об этом заявила в интервью «РИА Новости» в рамках ПМЭФ вице-премьер России Виктория Абрамченко.В источнике
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С чего всё началось

Абрамченко рассказала о планах по закупке белорусского картофеля

Россия обсуждает с Белоруссией закупку дополнительно нескольких десятков тонн картофеля для стабилизации цен на него, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
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