Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Транспорт
В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных трассах
По словам депутата, поправки предполагают введение бесплатного проезда по платным трассам автомобилям, на которых установлен персонифицированный знак «Инвалид».
Авто
Новый Kia Sorento показали без камуфляжа
Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
Происшествия
Попавшие в ДТП в Иркутской области кадеты госпитализированы
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Политика
Жириновский призвал превентивно уничтожить Украину
Российский политик, член Госсовета России и глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна уничтожить Украину, поскольку современный Киев - это аналог Берлина 1933-го, поджигатель войны.
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Экономика
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Авто
Названы меры господдержки, которые могут спасти российский авторынок
Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
В Одинцово произошел пожар в двухэтажном жилом доме
В подмосковском районе Одинцово произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, площадь возгорания составила 418 кв. м, сообщается на сайте областного главка МЧС.
Футбол
Футболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 28 ноября «Краснодар» домашний матч проведет в рамках Лиги Европы: в пятом туре группового этапа «быков» ожидает матч против швейцарского «Базеля».
Киберспорт
В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря
При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.
Политика
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
Общество
Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра
Политика
Путин прибыл в Киргизию на саммит ОДКБ
Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает «РИА Новости».
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Политика
В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму
Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за "признание" Крыма российским.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Шоу-бизнес
Стриженова показала Носкова после инсульта
Общество
Две двухдневные рабочие недели ждут россиян
Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о планах «Газпрома» перекрыть вентиль 1 января
Если Украина и Россия не подпишут договор по транзиту газа, «Газпром», который является участником сделки, уже с начала 2020 года прекратит подачу топлива в сторону государства.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Каролину», Панарин сделал две голевые передачи
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой встречи.
Общество
Названы регионы России с самым низким качеством топлива
Доля нарушения качества топлива на автозаправочных станциях в ряде регионов России превысила 20 процентов.