Экономика

РБКРБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. Это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
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«Трансконтейнер». История и показатели компании

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