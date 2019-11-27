Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. Это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:36, Вашингтон
Политика
В «Нафтогазе» назвали последний срок для заключения договора с РФ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Витренко рассказал, что, если Россия и Украина не подпишут новый контракт, российский газ будет закачиваться в украинские газохранилища как «газ неизвестного собственника».
Общество
Губернатор признался, что «красть в Курганской области больше нечего»
Губернатор Зауралья Вадим Шумков признался в том, что «красть в Курганской области больше нечего».
Политика
В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.
Шоу-бизнес
Сын Ротару вмешался в скандал вокруг травли певицы
Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал резонанс вокруг возвращения матери на российскую сцену.
Политика
«Новая газета» направила в СК, Генпрокуратуру и АП данные предполагаемого участника казни сирийца бойцами «ЧВК Вагнера»
Редакция направила главе СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке и главе администрации президента Антону Вайно скан паспорта предполагаемого участника жестокого убийства и потребовала возбудить уголовное дело на основании фактов, изложенных в расследовании «Новой» о деятельности «ЧВК Вагнера».
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Космос
Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС
Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.
Экономика
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Общество
Петербург прощается с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой
Похоронят президента университета на Северном кладбище. Людмила Вербицкая скончалась в воскресенье, 24 ноября.
Происшествия
В Москве напали на основателя Conflict Intelligence Team
В Москве неизвестные избили основателя и руководителя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева.
Политика
Петербургская пенсионерка обняла Путина
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Общество
Путин отменил ежемесячные выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком
Выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отменят с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией
Транспорт
Минтранс назвал стоимость проезда по трассе М11 Москва — Петербург
Стоимость проезда по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург составит 1350 рублей для всех легковых автомобилей, пробок на въезде и съезде с магистрали не будет.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Здоровье
Минздрав Башкирии закроет роддом больницы в Благовещенске
Роддом Благовещенской центральной районной больницы будет закрыт, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
Общество
Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Известный шоумен Андрей Данилко, во время очередного выпуска украинской версии шоу "X-фактор" расплакался и, заявил, что покидает проект.
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования
Адвокат Ирины Голосной, заместителя руководителя Росалкогольрегулирования, подтвердил, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против его подзащитной.
Армия и оружие