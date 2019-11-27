Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. Это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

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