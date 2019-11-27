Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Общество Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".

Общество Матвиенко поддержала идею о выходном 31 декабря Идея сделать 31 декабря выходным днем имеет смысл, если это не приведет к увеличению общего числа нерабочих дней в году, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.

Политика Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Экономика Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок В своем исследовании Nielsen зафиксировала новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позиции по продажам нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.

Здоровье Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.

Культура Загитова вместе с мужем Заворотнюк выйдет на лед в шоу Навки Помимо Алины Загитовой, Татьяны Навки и Петра Чернышева, зрители увидят в спектакле многократных чемпионов Европы и мира Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса, а также других звезд фигурного катания.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Политика Россия обозначила сроки возобновления авиасообщения с Грузией 27 ноября «Известия» со ссылкой на правительственный источник сообщали, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года.

Политика «Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» «перекрыть вентиль» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания получила от «Газпрома» предупреждение, согласно которому без нового транзитного контракта с 1 января перекроет поставки газа.

Политика Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.

Общество В России появятся новые школьные стандарты Совет при министерстве просвещения одобрил с доработками обновленные проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и общего образования.

Космос В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.

Наука Ученые назвали причины вымирания неандертальцев Ученые построили модели, имитирующие развитие популяции неандертальцев и пришли к выводу, что для объяснения вымирания этой ветви рода Homo не нужны никакие дополнительные факторы.

Авто Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.