Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Спорт Уткин советует спортсменам подавать иски против России Журналист и блогер Василий Уткин высказался о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, посоветовав атлетам подавать иски против России.

Политика «Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» «перекрыть вентиль» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания получила от «Газпрома» предупреждение, согласно которому без нового транзитного контракта с 1 января перекроет поставки газа.

Общество В работе Instagram и Facebook произошел сбой Сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook наблюдаются в четверг в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Общество Меркель упала на сцене в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Происшествия Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Происшествия Задержана глава Минздрава Ростовской области Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авто Обновленный Nissan Note получит три ряда сидений Nissan Note нового поколения выйдет на рынок Страны Восходящего Солнца в середине лета 2020 года.

Общество Минтруд отверг возможность выходного 31 декабря Комментируя возможность выходного дня 31 декабря в будущем, глава Минтруда высказал мнение, что в этом нет необходимости.

Гаджеты Moto G8 Plus и Moto E6 plus появились в России по специальной цене Рекомендованная розничная цена Moto G8 plus составляет 15 990 рублей, но в связи с участием в распродаже до 31 декабря смартфон можно будет купить за 14 990 рублей.