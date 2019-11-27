Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Кино
«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора
Шоу-бизнес
Директор Аллегровой объяснил срыв концерта в Мурманске
Спорт
Уткин советует спортсменам подавать иски против России
Журналист и блогер Василий Уткин высказался о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, посоветовав атлетам подавать иски против России.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
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Вера Брежнева рассказала, что «беременна» не человеком
Знаменитая украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева рассказала, что "беременна" не человеком.
Политика
«Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» «перекрыть вентиль»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания получила от «Газпрома» предупреждение, согласно которому без нового транзитного контракта с 1 января перекроет поставки газа.
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook наблюдаются в четверг в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
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Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой
Стали известны гонорары участников боя между бойцом ММА Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Происшествия
Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авто
Обновленный Nissan Note получит три ряда сидений
Nissan Note нового поколения выйдет на рынок Страны Восходящего Солнца в середине лета 2020 года.
Общество
Минтруд отверг возможность выходного 31 декабря
Комментируя возможность выходного дня 31 декабря в будущем, глава Минтруда высказал мнение, что в этом нет необходимости.
Гаджеты
Moto G8 Plus и Moto E6 plus появились в России по специальной цене
Рекомендованная розничная цена Moto G8 plus составляет 15 990 рублей, но в связи с участием в распродаже до 31 декабря смартфон можно будет купить за 14 990 рублей.
Общество
В «Роскосмосе» рассказали о коррупционных схемах в госкорпорации
На некоторых предприятиях «Роскосмоса» десятилетиями существовали схемы для вывода денег, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артём Мельников.
Шоу-бизнес
Мадонна отменила три концерта из-за сильной боли
Сильная боль и требование врачей заставили Мадонну отменить три концерта гастрольного тура Madame X. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Армия и оружие
Необычную установку ПВО заметили рядом с Белым домом в США
Американские репортеры заметили на одном из зданий рядом с Белым домом в Вашингтоне неизвестную, по их мнению, установку противовоздушной обороны.