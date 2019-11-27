Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Хоккей
Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»
Общество
В Минпросвещения одобрили изменённые стандарты образования
Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов.
Политика
На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла женщина
Инцидент произошел в отделе полиции №3 Оренбурга в ночь на 27 ноября.
Происшествия
Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову
Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.
Футбол
«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы
"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Общество
Москву назвали лучшим городом для туризма в мире
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Происшествия
Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД
Финько возглавлял отдел внутренних дел по Кущевскому району с 2001 по 2006 годы, когда в станице Кущевской активно действовала банда Сергея Цапка.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Три женщины обвинили постпреда США в ЕС в сексуальных домогательствах
Постоянный представитель США в Евросоюзе Гордон Сондленд обвинен в сексуальных домогательствах.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Политика
«Укроборонпром» выступил за сохранение контроля над «Мотор Сич»
Украина не должна потерять контроль над заводом «Мотор Сич», заявил глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус 28 ноября в интервью порталу «Экономическая правда».
Гаджеты
Xiaomi представила меняющую форму кровать
Xiaomi создала «умную» электрическую кровать, которая может принимать такую форму, какая нужна пользователю для максимального удобства.
Политика
«Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания получила предупреждение от "Газпрома", согласно которому Россия прекратит поставки газа с 1 января 2020 года, если не будет подписан новый контракт.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Политика
Европарламент объявил о чрезвычайной климатической ситуации в мире
На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге депутатами была одобрена резолюция, объявляющая климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию.
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
Кино
В Сети появились удалённые сцены из последнего сезона «Игры престолов»
Неизвестные опубликовали в Сети вырезанные сцены из финального сезона американского сериала «Игра престолов».
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Футбол
«Трабзонспор» проиграл «Хетафе» и лишился шансов выйти в плей-офф ЛЕ
Футболисты турецкого "Трабзонспора" проиграли на своем поле испанскому "Хетафе" в матче группового этапа Лиги Европы и лишились шансов на выход в плей-офф.
Происшествия
Главу архангельского УФНС заподозрили во взятке
Руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области Сергея Родионова допрашивают по делу о взятке.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
Хоккей
«Северсталь» обыграла «Адмирал»
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.