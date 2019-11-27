Экономика

РБКРБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов.
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Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
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РБК вчера в 23:00
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Инцидент произошел в отделе полиции №3 Оренбурга в ночь на 27 ноября.
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Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.
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"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 12:47
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Москву назвали лучшим городом для туризма в мире

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Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

Финько возглавлял отдел внутренних дел по Кущевскому району с 2001 по 2006 годы, когда в станице Кущевской активно действовала банда Сергея Цапка.
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
РИА Новости 11:12
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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Три женщины обвинили постпреда США в ЕС в сексуальных домогательствах

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Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге

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Спорт

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ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
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В Сети появились удалённые сцены из последнего сезона «Игры престолов»

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Футболисты турецкого "Трабзонспора" проиграли на своем поле испанскому "Хетафе" в матче группового этапа Лиги Европы и лишились шансов на выход в плей-офф.
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Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
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Бизнесмен, политик, общественный деятель, основатель и президент Группы компаний «Дело», президент Федерации гандбола России. Доктор юридических наук.
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