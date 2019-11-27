Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии эмоционально высказался в адрес Оксаны Воеводиной
Речь экс-монарха была эмоциональной, пишет издание «7 дней.ru».
Авто
В России введен ГОСТ для классических автомобилей
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» сильнее «Спартака» в 17 раз
Популярный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от предстоящей игры 18-го тура РПЛ, в которой "Зенит" на своём поле примет "Спартак".
Политика
Власти Украины назвали пять сценариев реинтеграции Донбасса
Алексей Данилов считает это главной целью процесса реинтеграции Донбасса, отметив, что граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения.
Политика
В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ
Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Политика
Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан
Гаджеты
Samsung обновит около 30 моделей смартфонов до Android 10
Стоит отметить, что в списке ниже присутствуют не только смартфоны, но и планшеты.
Единоборства
Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России объявила гонорар за поединок между бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Спорт
Ласицкене могут вернуть в число участниц турнира в Глазго
Британская федерация лёгкой атлетики прокомментировала исключение трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене из числа участниц турнира в шотландском Глазго.
Армия и оружие
Раскрыты подробности гибели снайперов спецназа ССО в Сирии
Экономика
Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
Кино
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Большинство бывших и действующих предпринимателей, 52%, заявили, что сегодня вести бизнес в России сложнее, чем в 1990-х годах.
Футбол
«Мальме» — «Динамо» Киев. Видеотрансляция
В первом матче 19 сентября «Динамо» на своем поле одержало победу над «Мальме» со счетом 1:0. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Общество
Минобороны Германии извинилось за публикацию фото формы вермахта
Минобороны Германии принесло извинения за публикацию в Instagram фотографии военной формы вермахта.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова рассказала о романе с женатым
Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".