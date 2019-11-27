Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Экономика
Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах.
Политика
Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова
Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
Политика
«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Наука
Найден способ получения однородных наночастиц
Гораздо лучше было бы создать универсальный метод, позволяющий получать однородные по размеру и форме наночастицы нужного состава Команда ученых из двух университетов нашла такой способ.
Авто
Новый Sandero станет современным
Родство двух хэтчбеков шире внешнего сходства, новые Logan Sandero будут построены на общей с Clio, а также Captur и Nissan Juke сборке CMF-B глобальной модульной платформы Renault-Nissan.
Футбол
Мальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Шоу-бизнес
Помолодевший Дмитрий Харатьян привел себя в форму ради съемок
Помолодевший Дмитрий Харатьян в срочном порядке привел себя в форму ради съемок в новом фильме.
Армия и оружие
Израильская армия засекла два ракетных пуска из сектора Газа
Израильские военные засекли два ракетных пуска из сектора Газа, сообщила во вторник армейская пресс-служба.
Кино
Супермен в новом фильме может стать чернокожим
Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Происшествия
В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Кино
Появился трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»
Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.
Общество
«Нет денег». Садовый заявил, что его семья не сможет внести залог
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет денег на залог, о котором прокуратура будет ходатайствовать в суде.
Армия и оружие
Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией
Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Футбол
«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг» в добавленное время
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ
Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка, пишут СМИ
Британские журналисты считают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Гаджеты
Redmi Note 8T с NFC и 18-ваттной зарядкой поступает в продажу в России
Сегодня в продажу на территории России поступает смартфон Redmi Note 8T, который предлагается в нашей стране в трех цветах: «Сумрачный серый», «Звездный синий» и «Лунный белый».
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару прокомментировал скандал с певицей
Сын украинской певицы Софии Ротару музыкальный продюсер Руслан Евдокименко высказался о скандале вокруг певицы, разразившемся в СМИ после ее решения выступить в России на новогодних концертах.