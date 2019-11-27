Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Авто
Появилась фотография Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce
Первое поколение Hongqi H7 построено на базе японской Toyota, автомобиль показали в 2012 году, рестайлинг произошел спустя четыре года, но серьезными эти обновления назвать нельзя.
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
Басманный суд Москвы до конца января арестовал участника несогласованной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Транспорт
В мэрии Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД
21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Кино
Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Технологии
Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI
Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Гаджеты
Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10
В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
Начальник пресс-службы столичного управления МВД полковник Юрий Титов покидает свой пост. Об этом сообщил РБК источник в УМВД Москвы.
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
Футбол
«Краснодар» выиграл у «Базеля» в матче Лиги Европы
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Здоровье
Употребление снюса связали с развитием онкологии
Употребление снюса — табачного продукта для рассасывания — увеличивает риск сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний, заявил агентству «Москва» главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Депздрава Евгений Брюн.
Единоборства
«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Экономика
На Украине стремительно растут долги по зарплате
Общая задолженность по выплате зарплаты на Украине в октябре 2019 года увеличилась на 9,5%, а с начала года — на 30%.
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
Экономика
Названы регионы, ставшие лидерами по освоению бюджета на нацпроекты
Как сообщает РБК со ссылкой на систему «Электронный бюджет», в 33 регионах на нацпроекты потрачено менее 50% полученных средств.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Доронина попала в больницу из-за сильного стресса
86-летняя советская и российская актриса, народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.